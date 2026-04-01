私立高校の授業料を２０２６年度から実質無償化する改正就学支援金法が３１日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。

関連経費を含む２６年度の暫定予算も３０日に成立しており、予定通り４月１日から無償化が始まることになった。先行きに気をもんでいた私学関係者からは歓迎の声が上がった。

高校生のいる世帯を対象に支給される就学支援金は、２６年度から所得制限を撤廃し、私立高生への支給上限を私立高授業料の全国平均に相当する年４５万７２００円に引き上げる。２５年度は、公立高の授業料に相当する年１１万８８００円を全体に支給し、私立高生に対しては、世帯年収に応じて上限年３９万６０００円まで支給額を加算していた。

静岡県の私立島田樟誠高校の小関雅司校長（６３）は「私立にとっては生徒集めの追い風になる」と無償化の実現を喜んだ。同校は今年４月からの無償化を見据え、昨年１１月から公式サイトに「県内の私立高校へ通うすべての皆さんが対象」「世帯収入の制限撤廃」などを伝えるチラシを載せていた。学校の募集要項にも明記していたが、今年１月の衆院解散で先行きが一時不透明に。小関校長は「正式に決まり、ホッとしている」と胸をなで下ろした。

私立滝川高校（神戸市）を運営する「瀧川学園」の川崎慎吾・法人事務局長（６６）は「撤回にはならないだろうという希望的観測はあったが、やきもきした」と打ち明ける。

国から学校に支援金が支給される時期が不明なため、保護者から一時的に授業料相当額を徴収する方法も検討した。しかし、「保護者に負担をかけるべきではない」として、内部資金を使うことを決めた。川崎事務局長は「無償化は追い風ではあるが、あぐらをかいてはいけない」と述べた。

私立人気の高まりで「公立離れ」も懸念される。ある東京都立高の校長は「東京では先行しており、全国に波及するのではないか。特色を打ち出せない高校は生き残れないだろう」と漏らした。

教育関連では、３１日の参院本会議で、公立中学校の１学級の生徒数の上限を４０人から３５人に引き下げる改正義務標準法も可決、成立した。