ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが、２９日にレギュラー放送最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）のオフショットを公開し、番組への思いを明かした。

山形アナは３１日、自身のインスタグラムを更新。「３／２９ アッコにおまかせレギュラー放送最終回でした。この日は朝からよく晴れていました。綺麗な青空に赤坂の桜も映えていました。清々しい気持ちで出社しながらもなんだか内心はドキドキ。放送が始まる直前までソワソワ。いつも通りって思っているのに落ち着かない自分がいました」と記し、和田アキ子との２ショットや、出演者との集合ショットをアップ。

「約４０年６ヶ月、放送回数は１９６３回！番組がスタートした４０年前 私は産まれてもいません。この４０年でテレビ業界を取り巻く環境も大きく変化してきました。多くの方の知恵と経験の結集でここまできたと思います。私の担当期間は約１年３ヶ月と短かったですがとても濃密な時間を過ごせました。４０周年特番、最終回を担当できたこと 誇りに思います」と心境を語った。

⁡スタッフへやレギュラーの峰竜太への感謝もつづり、最後は「そして、アッコさん ４０年間お疲れ様でした。やまがっちゃん また来週！が、もう聞けないと思うと本当に本当に寂しいです クイズになると急にドキドキし始めたり ゲームになるとあたふたしたりする姿が大好きでした！ 心優しいアッコさんの温かさに沢山触れることができ 私はとても幸せ者です。またどこかでご一緒できますように」と和田へメッセージを送った。