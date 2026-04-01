外ガリッ、中ホクホクの秘訣を伝授！やみつき必至のariko流『ローズマリーポテト』
Instagramの料理投稿が人気のarikoさん。今回教えてもらったバル風ポテトは、簡単なのに見栄えもよく、あつあつをほお張れば思わず笑みがこぼれます。強力粉をまぶしてじっくり揚げることで、外はカリッと、中はほくほくに。
ローズマリーのさわやかな香りが広がり、ワインとも好相性。おうち飲みにもおもてなしにもぴったりです。
『ローズマリーポテト』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも……2個（約300g）
ローズマリー……6枝
にんにく（皮つき）……6かけ
強力粉……大さじ2
サラダ油
塩
こしょう
作り方
（1）じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま8等分のくし形に切る。ポリ袋に入れて強力粉を加え、袋を振ってまぶす。
（2）フライパンにじゃがいも、にんにく、ローズマリーを入れ、かぶるくらいのサラダ油を加える。強火にかけ、高温（185〜190℃。乾いた菜箸の先を底に当てたとたん、細かい泡がシュッシュッと一気に出る程度）になったら中火にし、上下を返しながら表面がカリッとして揚げ色がつくまで10分ほど揚げる。油をきり、塩、こしょう各少々をふる。
ローズマリーとにんにくの香りで、手が止まらないおいしさ。ワインとともに、あつあつを楽しんでみてください。
（『オレンジページ』2023年11月17日号より）
教えてくれたのは…
arikoアリコ
料理家
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人気ファッション誌を担当する編集ライター。大学生の息子と夫の3人家族。Instagram（@ariko418）に投稿されるセンスあふれる料理の写真やグルメ情報の発信が人気となり、フォロワー数は22万人を超える。テレビや雑誌、広告へのレシピ提供も多く行っており、料理家としての活躍の幅を広げている。