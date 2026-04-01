外ガリッ、中ホクホクの秘訣を伝授！やみつき必至のariko流『ローズマリーポテト』

Instagramの料理投稿が人気のarikoさん。今回教えてもらったバル風ポテトは、簡単なのに見栄えもよく、あつあつをほお張れば思わず笑みがこぼれます。強力粉をまぶしてじっくり揚げることで、外はカリッと、中はほくほくに。

ローズマリーのさわやかな香りが広がり、ワインとも好相性。おうち飲みにもおもてなしにもぴったりです。

『ローズマリーポテト』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……2個（約300g）

ローズマリー……6枝

にんにく（皮つき）……6かけ

強力粉……大さじ2

サラダ油

塩

こしょう

作り方

（1）じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま8等分のくし形に切る。ポリ袋に入れて強力粉を加え、袋を振ってまぶす。

（2）フライパンにじゃがいも、にんにく、ローズマリーを入れ、かぶるくらいのサラダ油を加える。強火にかけ、高温（185〜190℃。乾いた菜箸の先を底に当てたとたん、細かい泡がシュッシュッと一気に出る程度）になったら中火にし、上下を返しながら表面がカリッとして揚げ色がつくまで10分ほど揚げる。油をきり、塩、こしょう各少々をふる。

ローズマリーとにんにくの香りで、手が止まらないおいしさ。ワインとともに、あつあつを楽しんでみてください。

（『オレンジページ』2023年11月17日号より）