福岡県出身の芸能人による「福岡県人会」が2026年3月31日、都内の水炊き店・博多華味鳥で開かれた。歌手の小柳ルミ子さんが「会長」に就任したという。

最前列には元NHK会長の籾井勝人さん、陣内孝則さん、吉田羊さん

お笑いコンビ「パンクブーブー」の黒瀬純さん（篠栗町出身）は、「7年ぶりの福岡県人会！ 渋谷の博多華味鳥さんにて 水炊きバリうま！！」とし、Xで集合写真を公開した。出席したメンバー27人が写っている。

初参加だという俳優の向野章太郎さんも、「福岡の大先輩が沢山！！ 最高に楽しい夜でした！」とのコメントを添え、自身のインスタグラムで会の様子を伝える写真を公開した。

最前列の中央には小柳さん（福岡市出身）、左隣に元NHK会長の籾井勝人さん（嘉麻市出身）、右隣に俳優の陣内孝則さん（大川市出身）、最前列右端は女優の吉田羊さん（久留米市出身）が並ぶ。

向野さんは、「小柳ルミ子さんが会長に就任されました 福岡県人会の会長は小柳ルミ子さんですw」とも伝えている。

大家志津香さん、井桁弘恵さん、富田靖子さんも

「博多華丸・大吉」の博多華丸さん（福岡市出身）や、ものまねタレントの原口あきまささん（北九州市出身）、「バイきんぐ」の小峠英二さん（大任町出身）、「バッドボーイズ」の大溝清人さん（福岡市出身）、「髭男爵」のひぐち君（福岡市出身）、「どりあんず」の平井俊輔さん（福岡市出身）、ピン芸人・イチキップリンさん（飯塚市出身）らお笑い芸人も多数参加。

俳優の藤本隆宏さん(北九州市出身)、テレビ東京のニュースキャスター、豊島晋作さん（久留米市出身）の姿もある。

元AKB48の大家志津香さん（福津市出身）や、モデルで女優の井桁弘恵さん（福岡市出身）、富田靖子さん（茅ヶ崎生まれ・志免町出身）ら女性陣も楽しそうに笑顔を見せている。

陣内さん率いるロックバンド「ザ・ロッカーズ」のベーシストの穴井仁吉さん（福岡市出身）は、向野さんと「まさかの同じ小学校だった」という。ロックバンド「MO'SOME TONEBENDER」の百々和宏さん（福岡市）など、音楽関係者も複数出席しているようだ。

「やっぱり福岡県人会は豪華メンバーですね」

福岡県人会は、陣内さんらが13年頃に立ち上げた会で、年々規模を拡大していた。新型コロナウイルスの流行を機に一時中断され、今回7年ぶりの開催となったものとみられる。

22年9月に放送されたトークバラエティ「しゃべくり007」（日本テレビ系）では、陣内さんや小峠さん、黒瀬さんらが福岡県人会のメンバーが出演し、会について語っていた。

陣内さんは県人会には「参加すると売れる」というジンクスがあると明かし、「2〜3回やるとみんな売れちゃったんだよね」と告白。吉田羊さんは参加直後にドラマで飛躍し、その直後に博多華丸・大吉がお笑いコンテスト「THE MANZAI」でグランプリを取ったと語っていた。

そうそうたる顔ぶれに、SNSでは「真っ先にテレ東の豊島晋作キャスターを見つけた時にテンション上がった笑 藤本隆宏さんやルミ子さん、しーちゃんいげちゃんに籾井元会長もいらっしゃって、やっぱり福岡県人会は豪華メンバーですね」「福岡県人会めちゃくちゃ楽しそうですね きっと博多弁など方言丸出しで皆さん会話楽しんでそう」など、盛り上がる声が上がっている。

博多華味鳥の公式Xアカウントも、黒瀬さんの投稿を引用し「博多華味鳥渋谷店で7年ぶり福岡県人会を開催いただきました！！ 水たき皆さんすいとんしゃー」と博多弁で喜びをつづっている。