春らしく、天気が短い周期で変化します。4日頃は九州から関東にかけて本降りの雨となり、西の地域ほど風が強まりそうです。その先も、たびたび雨雲が通過するでしょう。

1週目:4日頃は雨や風が強まる

低気圧と高気圧が日本付近を交互に通過します。

明日2日は、九州から東海の雨は明け方までとなりますが、関東や北陸、東北は昼頃まで広く雨が降るでしょう。

3日は全国的に晴れそうです。4日は、低気圧が発達しながら通過するため、ほぼ全国で雨となりそうです。九州から関東にかけては本降りになることもあり、低気圧の発達の度合い等によっては大雨の恐れもあります。また、西の地域ほど風が強まり、荒れた天気になるでしょう。満開を過ぎた桜は、散ってしまうかもしれません。

また6日の後半から7日の前半は別の低気圧が通過し、東海や関東で雨が降ります。低気圧の進路次第では雨の範囲がさらに広がる可能性があります。

2週目:晴れる日多い 日差し暖か 桜前線が一気に北上

この期間は、全国的に晴れる日が多くなるでしょう。ただ、10日と13日頃は気圧の谷が通過し、ザッと雨の降る所がありそうです。

気温は平年を上回り、関東から西では連日のように広い範囲で20℃を超える見込みです。昼間は、長袖シャツ一枚など、軽めの装いで過ごせるでしょう。

北陸から北も日差しが心地よく、朝晩の冷え込みも和らぎそうです。この暖かさに後押しされて、桜がハイペースで咲き進むでしょう。東北北部でも満開になる所が出てきそうですので、お花見の計画は早めに立てておくと良さそうです。