【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）

【映像】中村がホワイトを「股抜き」突破

フランス2部でプレーするアタッカーが、プレミアリーグ首位を走る名門のDFを軽々と抜き去った。日本代表のMF中村敬斗が、イングランド代表のDFベン・ホワイトを股抜きで突破する衝撃プレーを披露し、ファンから驚愕と称賛の声が殺到している。

英国遠征中のサッカー日本代表は日本時間4月1日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦し、1−0でサッカーの母国イングランドから歴史的初勝利を収めた。

左ウイングバックで先発出場した中村は、試合開始直後の3分にさっそく聖地を沸かせる。敵陣左サイドでMF佐野海舟からパスを受けると、対峙したのはイングランドの右SBホワイトだった。中村は軽快なステップから鋭く仕掛け、見事な股抜きでホワイトを突破。さらにペナルティーエリア手前で急ストップし、カバーに入ったMFエリオット・アンダーソンも鮮やかにかわして、中央へインスイングのクロスを供給した。

ゴール前に飛び込んだFW上田綺世にはわずかに合わなかったものの、中村が見せた圧巻のドリブル突破にウェンブリー・スタジアムは大きくどよめいた。

中村は昨シーズンに所属するスタッド・ランスが無念のフランス2部リーグ降格。今シーズン開幕前に移籍を模索したものの叶わず、現在は2部リーグでのプレーを続けている。しかし、プレミアリーグで首位を走るアーセナルのホワイトを瞬く間に抜き去ったプレーは、そのクオリティーの高さを証明していた。

「簡単に抜いていくな」の声も

この痛快なプレーにSNS上のファンも大興奮。「いきなり股を抜いた」「さっそくホワイトをぶち抜いた」「いきなりホワイト抜いてったぞ」「中村敬斗うんまっ！」「中村えぐい」「はっや」「キレキレやな」「敬斗くん足裏チョンシザーズ好きだよね」など、その卓越したテクニックを称賛する声が続出した。

さらに、名門アーセナルのDFを翻弄した事実と現状の所属クラブのギャップに対し、「嘘でしょ！？」「ホワイトをボコボコにした中村敬斗がフランス2部にいるという衝撃」「簡単に抜いていくな」「やっぱフランス2部リーグにいるのおかしい」「中村敬斗2部にいていい存在じゃない笑」「あー中村敬斗が世界にバレた」などの反響も見られた。

その後も中村は、シャドーに入るFW三笘薫と流動的にポジションを入れ替えながら左サイドで躍動。23分には見事なグラウンダークロスで三笘の歴史的な決勝ゴールをアシストする大仕事をやってのけた。守備でも献身的に奮闘して80分までプレーし、日本の歴史的初勝利に大きく貢献。フランス2部リーグ所属の中村が聖地ウェンブリーで主役級の活躍を見せた。

（ABEMA／サッカー日本代表）

