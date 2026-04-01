藤森慎吾、15歳年下妻とのドライブデート公開 “武勇伝”デビュー時は妻8歳 「犯罪のニオイがしてくるよね」「ちょっとキモいよね」夫婦で振り返る
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が1日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。15歳年下の妻とのドライブデートを公開した。
【動画】「犯罪のニオイがしてくるよね」15歳年下妻とのドライブデートを公開した藤森慎吾
動画では、藤森の誕生日に妻とドライブデートをして藤森の現在の仕事などを紹介した。
オリラジは2005年にデビュー。妻は当時8歳だったという。これに藤森は「そう聞くと、犯罪のニオイがしてくるよね」、妻も「ちょっとキモいよね」と冗談を交えてやり取りを交わした。
続けて妻は「今は15個離れるようには見えないと言われてたまに悔しいこともあるけど、でもそれくらい清潔感があってカッコいいなっていうのは事実だから」とほめた。藤森は「22歳と8歳と聞くと、すごい年齢差あるよね」と改めて話していた。
コメント欄では「夫婦のやり取りめっちゃ好き！」「ステキなドライブトーク!!」などの反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。
【動画】「犯罪のニオイがしてくるよね」15歳年下妻とのドライブデートを公開した藤森慎吾
動画では、藤森の誕生日に妻とドライブデートをして藤森の現在の仕事などを紹介した。
オリラジは2005年にデビュー。妻は当時8歳だったという。これに藤森は「そう聞くと、犯罪のニオイがしてくるよね」、妻も「ちょっとキモいよね」と冗談を交えてやり取りを交わした。
コメント欄では「夫婦のやり取りめっちゃ好き！」「ステキなドライブトーク!!」などの反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。