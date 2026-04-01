人形のような可愛らしい姿で“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が、自己紹介動画をXの新たな翻訳機能を活用して投稿し、世界中から驚きの声が寄せられている。

【映像】リアル美少女お父さんのドレス姿や娘たちとの写真（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。Xではロリータ風衣装を着た写真を数多く公開しており、「これが48歳男だと…!?」「イカン・・・脳がバグる」「可愛すぎる。衝撃的に可愛すぎる！」など、驚きの声が寄せられ話題になっている。

また、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子や、「親子でプリンセスごっこ」とつづった、ほほえましい親子ショットも披露し、父親としての一面も見せている。

ドレス姿の自己紹介動画に国内外から驚きの声

3月30日の投稿では、「Xの全ポストが自動翻訳になったとのことで、改めて地球のみんなに自己紹介させてください。私は日本で楽しく暮らしているお父さんです。仲良くよろしくお願いします」と記し、ドレス姿でポーズを決める動画を公開。この投稿に国内外から、「Huh? Dad???」「That’s a guy?」「amazing! I love it!」「Oh my god！」「可愛すぎてたまらん！」「全世界が驚いて！！全世界が恋する！！おとうさんに！！」など、驚きや絶賛のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）