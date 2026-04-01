若槻千夏、人気オーディション番組に「親戚の子が出てて…」 ゲストがゆかりある“世界的アーティスト”と気づき大興奮

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

3月31日（火）に放送された同番組では、日本や韓国でファンミーティングを開催するなど今大注目のダンサー・アーティストのYUMEKIがゲストに登場。若槻も“とある映像”をきっかけに大興奮する場面があった。

【映像】若槻千夏、ゲストがよく知る“世界的アーティスト”と途中で気づく「めっちゃ見てたわ！」

紹介して早々、「すごいんでしょ？」とスタッフの興奮ぶりを見て大盛り上がりの若槻。しかし、若槻自身はどうもYUMEKIのすごさがわかっていない様子だ。

13歳でダンスを始めたYUMEKIは、学生時代は日米を行き来しながらダンス修業。高校卒業後、プロのダンス講師として中国や韓国を中心に活動し、2019年に20歳で韓国最大級のダンススタジオの専属振付師に就任した。

現在はダンサー、振付師、アーティストとして日本と韓国を拠点に世界で活躍中。自身が振り付けに参加したITZYの『WANNABE』は、ダンス練習動画がYouTubeの再生回数1億回を突破している。

さらに、若槻もライブに行くほど大好きだというILLITの『jellyous』や『oops!』など、数々のアーティストの振り付けに携わっていることを知ると、若槻は目を見開いて驚く。

また、ME:Iを輩出したオーディション番組では、ダンストレーナーとして参加しており、その映像が流れると若槻は突然「え!?YUMEKI！」と絶叫。そのまま「見てた！YUMEKI！」と立ち上がって爆笑する。

オーディション番組の映像を見て合点がいった若槻は、「すごい！親戚の子が出てて…」とさらりとぶっちゃけ。

途端にYUMEKIのすごさを理解した若槻は、「ちょっと待ってください。記憶1周してYUMEKIだ！私めっちゃ見てたわ！」と興奮冷めやらず。ハイテンションに困惑するYUMEKIからは、「今さらですか？」とツッコまれていた。