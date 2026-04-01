「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でＷＴＯＫＹＯはしっかり。同社は３月２７日、ＳＢＩホールディングス<8473.T>と資本・業務提携すると発表した。ＷＴＯＫＹＯが持つ東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）の発信力と、ＳＢＩがメディア関連事業において創出・保有するＩＰ・コンテンツを掛け合わせることでシナジーを発揮する狙いだ。これが材料視され、足もと同社株は急速に水準を切り上げており、買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS