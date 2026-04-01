・サムコが急騰で一時９０００円台乗せ、ＡＩデータセンター関連の見直し買いに乗る

・ソニーＧが大幅続伸、ＴＣＬとホームエンターテインメント領域で戦略的提携

・アンリツは急反発、追加出資で仏ＳｍａｒｔＶｉｓｅｒを子会社化し事業機会拡大へ

・ＹＥデジタルが急反発、２７年２月期は最高益更新で１０円増配見通し

・エクサＷｉｚに大量の買い注文、三井住友ＦＧとＡＩ活用で資本・業務提携

・ソフトバンクＧが反発、アーム１０％超の急騰を好感も買い一巡後は戻り売り圧力表面化

・スターマイカが大幅反発、リノベマンション事業好調で第１四半期業績は過去最高を更新

・ＰｏｗｅｒＸは急反騰、約５３億円の大口受注獲得し来期に売り上げ計上へ

・西日本ＦＨは大幅高、２６年３月期純利益・配当予想を上方修正

・テラドローンがカイ気配のまま急浮上、ウクライナ防衛テック企業と提携し新型迎撃ドローン発売へ

・キオクシア、アドテストなど半導体主力銘柄に買い集中、ＳＯＸ指数６％超の急騰受け買い戻し誘発

・クラウディアが急速人気化、９～２月期営業利益倍増で通期見通しを大幅超過



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出所：MINKABU PRESS