パワーエックス<485A.T>＝ストップ高。３月３１日の取引終了後、約５３億円の大口受注を獲得したと発表しており、材料視した買いが集まっている。エネルギー関連事業者から大型定置用蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸ Ｍｅｇａ Ｐｏｗｅｒ ２５００」及び周辺機器、保守・メンテナンスなどの付帯サービスの注文を受けた。売り上げは２７年１２月期に計上する予定で、今期の連結業績予想に影響はない。なお、ＰｏｗｅｒＸの今期の売上高予想は３８０億円（前期比９６．８％増）となっている。



エクサウィザーズ<4259.T>＝急動意でカイ気配。同社は３１日の取引終了後、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>との間で資本・業務提携に関する契約を締結したと発表した。第三者割当増資後に三井住友ＦＧはエクサＷｉｚの筆頭株主となる見通し。ＡＩ活用やＤＸ推進で協業するといい、ポジティブ・サプライズと受け止められた。エクサＷｉｚは三井住友ＦＧを割当先として新株９５５万株を１株５６５円で発行する。割当後の三井住友ＦＧの持ち株比率は１０％となる見込み。エクサＷｉｚは手取り概算で５３億８５７５万円を調達し、専任チームの採用や人材育成に関する費用やＭ＆Ａなどの待機資金に充てる。



ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354.T>＝切り返し急。３１日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高２２０億円（前期比８．６％増）、営業利益２２億円（同３５．１％増）、純利益１６億円（同２４．８％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の３０円としたことが好感されている。ビジネスＤＸの新規案件獲得や新サービスの提供によりビジネスソリューションは前年並みを見込む。一方、製造業向け工場内物流への展開など物流ＤＸの更なる加速によりＩｏＴソリューションの事業の拡大が業績を牽引する見通し。２６年２月期決算は、売上高２０２億６３００万円（前の期比１．６％増）、営業利益１６億２８００万円（同１５．６％増）、純利益１２億８２００万円（同２３．４％増）だった。ビジネスソリューション、ＩｏＴソリューションともに伸長し売上高・営業利益は過去最高を更新した。



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出所：MINKABU PRESS