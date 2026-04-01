開催：2026.4.1

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 0 [メッツ]

MLBの試合が1日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとメッツが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。

3回裏、2番 イバン・へレラ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 2-0 NYM

7回裏、8番 ラモン・ウリアス 2球目を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 3-0 NYM

試合は3対0でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝1敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、メッツの千賀滉大はこの試合で6.0回を投げ、4安打、2失点、9奪三振、防御率は3.00となっている。

ここまでカージナルスは3勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方メッツは3勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 14:10:34 更新