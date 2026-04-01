開催：2026.4.1

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 2 [レイズ]

MLBの試合が1日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとレイズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

1回表、2番 ジョナサン・アランダ 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 MIL 0-1 TB

5回表、7番 ニック・フォーテス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 MIL 0-2 TB

5回裏、1番 ブライス・チュラング 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-2 TB、さらにセンターがエラーでブリュワーズ得点 MIL 3-2 TB

6回裏、5番 ゲーリー・サンチェス 5球目を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 4-2 TB、7番 ブランドン・ロックリッジ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-2 TB

8回裏、6番 ジェーク・バウアーズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 6-2 TB

試合は6対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのブランドン・ウッドラフで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでブリュワーズは4勝1敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方レイズは2勝3敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 14:10:43 更新