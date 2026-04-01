いつでも精米したてのごはんが食べられる！家庭用精米機で毎日のごはんをおいしく
【画像を見る】キッチンに馴染むスタイリッシュなデザインの精米機
肥料や輸送コストの高騰などにより、お米の小売価格が前年より10〜20％も上昇して私たちの家計にも大きな影響を与えた「令和の米騒動」。 これを受けて、今まで普通に食べていたごはんのありがたみが増し、「どうせ食べるなら、より一層おいしいごはんを食べたい」「お米をムダなく味わいたい」というニーズも高まってきました。
■使い方はとっても簡単！たった2分半であっという間に精米
「精米機って使うのが難しそう…」と思うかもしれませんが、実際はとても簡単。必要な分の玄米をセットして、好みのモードを選んでスイッチを押すだけです。最大5合の白米なら、たった約2分半であっという間に“つきたて”になります。
■一口目でわかる！お米の「甘み」と「もちもち感」
精米から時間が経つにつれ、お米の香りと甘みは少しずつ失われてしまいます。しかし、「i-rice」で精米したてのごはんを一口食べれば、その違いは歴然。スーパーで購入する精米済みのお米とは、香りの広がりも甘みの深さも格段に違います。
その秘密は、独自の回転制御と低温精米技術。お米の割れや精米時の温度上昇を抑えることで、お米本来の水分をしっかりキープします。だからこそ、炊き上がりは驚くほどふっくら、もちもちに仕上がるのです。
■16種類のメニューで、家族の好みに合わせた「お米設計」も
さらに嬉しいのが、白米や無洗米だけでなく、2〜8分づき米、胚芽米など、なんと16種類もの精米コースが選べること。 「分づき米」や「胚芽米」は栄養価が高いため、「最初は食べやすい7分づきで試して、慣れたら5分づきにする」といったように、家族の好みやライフスタイルに合わせて自由に調整できるのが魅力です。さらに、時間が経った古米の表面を削ってツヤを復活させる「再精米（白米みがき）」機能まで搭載されています。
■安心のモーターメーカー製＆スタイリッシュなデザイン
この「i-rice」を作ったのは、創業90年の歴史を持つモーターメーカー「山本電気株式会社」。モーターのプロが作ったからこそ、動作音も静かで滑らかです。さらに、一般的な精米機の保証期間は1〜2年が多い中、異例ともいえる「5年間のメーカー保証」がついているのも、長く安心して使えてうれしいかぎりですね。
デザインも、無駄を削ぎ落としたスマートなフォルムでキッチンにすんなり溶け込みます。カラーはホワイトとブラックの2色展開です。
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「炊きたてのごはんが一番のごちそう」であることを改めて体験できるi-rice。 毎日のご飯ライフが、今よりもっと豊かで健康的なものに変わるかもしれませんよ！
文＝レタスクラブ編集部Y