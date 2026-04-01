　1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　108274　　 -28.3　　　 47240
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30272　　 -34.0　　　　4844
３. <1321> 野村日経平均　　 19957　　　 9.2　　　 55560
４. <1360> 日経ベア２　　　 12920　　 -26.4　　　 119.1
５. <1579> 日経ブル２　　　 10510　　 -45.7　　　 508.8
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10002　　 -24.0　　　 56180
７. <1540> 純金信託　　　　　8800　　 -29.4　　　 22380
８. <1542> 純銀信託　　　　　3793　　 -21.9　　　 34500
９. <1306> 野村東証指数　　　2991　　　 1.8　　　 385.0
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　2803　　 -29.6　　　　5528
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2686　　　39.7　　　199600
12. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2273　　 -70.2　　　　5159
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　2166　　 -51.3　　　　3043
14. <1398> ＳＭＤリート　　　1962　　 -32.7　　　1925.5
15. <1615> 野村東証銀行　　　1842　　　 8.6　　　 607.8
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1793　　 -30.0　　　　 196
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1771　　 -58.9　　　 806.5
18. <1699> 野村原油　　　　　1597　　 113.2　　　 591.5
19. <1330> 上場日経平均　　　1456　　 -21.7　　　 55650
20. <1489> 日経高配５０　　　1425　　　 9.6　　　　3194
21. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1314　　 303.1　　　　3890
22. <1358> 上場日経２倍　　　1221　　　 2.9　　　 89920
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1185　　 -29.9　　　 352.8
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　1162　　 -43.7　　　　2614
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1087　　 -32.1　　　 72570
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　 976　　 -25.2　　　 140.7
27. <1320> ｉＦ日経年１　　　 966　　 -55.7　　　 55380
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 880　　 -15.8　　　 68430
29. <200A> 野村日半導　　　　 869　　 -56.6　　　　2991
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 852　　 -38.0　　　 55280
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 760　　 -75.1　　　 375.8
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 725　　　22.7　　　 747.5
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 722　　 -46.7　　　2036.5
34. <1328> 野村金連動　　　　 715　　　-7.1　　　 17640
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 710　　　44.3　　　 38170
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 530　　 -16.4　　　 50480
37. <1308> 上場東証指数　　　 514　　 -27.1　　　　3801
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 486　　　90.6　　　 29870
39. <1571> 日経インバ　　　　 448　　 -39.2　　　　 384
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 396　　 -66.0　　　 719.8
41. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 365　　 105.1　　　　1698
42. <180A> ＧＸ超長米債　　　 331　　-100.0　　　 297.2
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 321　　 -26.0　　　 25885
44. <1580> 日経ベア　　　　　 308　　 -31.6　　　1018.5
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 294　　 -65.2　　　 12025
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 293　　　-6.7　　　　2038
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 274　　 -48.9　　　 62330
48. <1541> 純プラ信託　　　　 265　　 -23.0　　　　9157
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 257　　 -49.5　　　　2854
50. <2631> ＭＸナスダク　　　 252　　　66.9　　　 27035
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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