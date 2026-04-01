卓球の「ITTF男女ワールドカップ2026」が3月30日からマカオで行われており、連日熱戦が繰り広げられている。大会3日目となる4月1日にはグループステージ突破をかけた戦いが控えており、日本勢の活躍に注目が集まる。

■18歳・松島も上位を窺う

今大会日本からは男子が5選手、女子が4選手が参戦しており、上位に進出する選手が現れるかは注目される。

昨年大会で銅メダルに輝いたのが世界ランキング10位の伊藤美誠（スターツ）で初戦のチャン・モー（カナダ）戦では中盤に1－2とリードを許す展開を逆転でものにした。ベテランのエリザベタ・サマラ（ルーマニア）相手に勝利し、決勝トーナメントを決められるか。

また、2年ぶりのメダルを狙う同6位の張本美和（木下グループ）はリリー・チャン（アメリカ）を下し順当に勝ち進めるか。同9位の早田ひな（日本生命）、同15位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）を含めて、女子は出場全選手に決勝トーナメント進出の可能性が残されている。

男子では世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）に、2年ぶりメダル獲得の期待がかかる。ニコラス・ラム（オーストラリア）との2戦目に勝利してまずは決勝トーナメント進出を決めたい。

さらに、上位進出を狙う同8位の松島輝空（木下グループ）はトミスラブ・プツァル（クロアチア）と対戦。同22位の戸上隼輔（井村屋グループ）はアンダース・リンド（デンマーク）、同27位の宇田幸矢（協和キリン）はチャン・ウジン（韓国）と難敵が待ち受ける中、連勝を飾れるかは焦点となる。

今大会のステージ1では各組の1位がステージ2の決勝トーナメントに進出する形となっており、それぞれの選手は負けられない戦いとなる。日本勢の活躍には注目が集まる。