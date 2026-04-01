ファミリア×ハローキティ初コラボ、アイテム多数＆イベント発表 バッグ、衣料、雑貨、りんごパイ、スマホケースも【詳細・購入方法】
ファミリアと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の初のコラボレーションアイテムが1日、発表された。4月3日より販売される。また、イベントの実施も決定した。
【画像多数】ついに実現…ファミリア×ハローキティの多彩なアイテム
サンリオの企業理念「みんななかよく」がファミリアの「子どもの可能性をクリエイトする」という想いと重なり、コラボが実現。「子どもたちの未来のために一緒に歩みを進めていこう」という想いから、さまざまなコンテンツを届ける。
4月12日はファミちゃんのお誕生日。おともだちのハローキティがお祝いにやって来た。
コラボアイテムは、ハローキティのアイコンのひとつである「りんご」や、ファミリアチェックをふんだんに取り入れたオリジナルカットジャカード生地を使用したバッグやポーチ、ファミちゃんとハローキティがなかよく過ごす様子をデザインした衣料やステーショナリーなど、子どもから大人まで幅広くお楽しみいただける計21型のアイテムがそろう。
また、神戸・東京の2都市でイベントを開催。ファミリア神戸本店では、4月11日から、ファミちゃんとハローキティと写真が撮れるフォトスポットの設置や、コラボ限定デザインのドリンクとデザートプレートの提供を行う。
東京では、渋谷スクランブルスクエアに4月15日からPOP-UPが登場。ファミちゃんとハローキティがデザインされたかわいらしい内装で迎える。このほか、SNSでプレゼントキャンペーンも実施する。
■平デニム・オリジナルカットジャカードアイテム
ポーチ 1万3200円（税込）
デニムバッグ 3万3000円（税込）
ミニデニムバッグ 9900円（税込）
バッグ（マチ付き） 2万2000円（税込）
マルチケース 1万6500円（税込）
※ミニデニムバッグの内生地はファミリアチェック
■衣料
Tシャツ〈KIDS〉 1万1000円（税込）〜
帽子〈KIDS〉 9900円（税込）
ソックス〈KIDS〉 2750円（税込）
Tシャツ 1万4300円（税込）
帽子 1万450円（税込）
ソックス 2750円（税込）
■雑貨
タオルハンカチ 3630円（税込）
巾着 8800円（税込）
マスコットチャーム 7150円（税込）
トートバッグ 8800円（税込）
トートバッグ（チェック柄） 9900円（税込）
ミニ巾着 2200円（税込）
■ステーショナリー
ステッカー 550円（税込）
クリアファイル 660円（税込）
メモ帳 880円（税込）
ノート 1320円（税込）
ボールペン 990円（税込）
レターセット 1650円（税込）
【購入方法】
（1）ファミリアオンラインショップ
販売期間：2026年4月3日（金）10：00〜4 月7日（火）23：59
※初日のみ、1アカウントあたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
（2）オムニサービス（店舗受け取り）以下の日時より利用できる
申込開始日：2026 年4月9日（木）11：00〜
対象店舗：ファミリア 神戸本店、代官山店、ルクアイーレ店、広島ミナモア店、丸の内ビル店、ルミネ大宮店、なんばCITY 店、有楽町マルイ店
※初日のみ、1注文あたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
※在庫がある場合、4月17日（金）10：00〜その他店舗でも利用できる
※同日、同時刻よりファミリアオンラインショップでの販売も再開
（3）店頭販売
販売期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
販売店舗：渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
※4月15日（水）・16日（木）は、1人あたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
※オムニサービス（店舗受け取り）開始後、在庫がある場合、上記店舗以外でも順次店頭販売を開始
■りんごパイ 2484円（税込）
バターの風味が口いっぱいに広がる、サクサク食感のりんごパイ。表面には国産りんごのペーストを丁寧に塗り重ね、仕上げにキャラメルシュガーをまぶした。缶はハローキティのお家にファミちゃんたちが遊びにきた様子。小さなりんごがたくさん描かれているのもポイント。
【購入方法】
（1）ファミリアオンラインショップ
販売開始日：2026年4月3日（金）10:00〜
※初日のみ、1注文あたり5点までに購入個数を制限
（2）店頭販売
販売期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
販売店舗：渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
※4月15日（水）・16日（木）は、1人あたり1点までに購入個数を制限
※POP-UP終了後在庫がある場合、上記店舗以外でも順次店頭販売を開始
■【受注販売】カスタマイズスマホケース 1万7600円〜2万8600円（税込）
豊富なカラーバリエーションに、思わず笑顔になれるかわいらしいアート、あらゆる機種やニーズに合わせた充実のラインナップのカスタマイズスマホケースからコラボレーションデザインが登場。ファミちゃん・リアちゃんとハローキティの世界観が合わさった特別なデザイン。
※Case Design and Production with COVERARY
【購入方法】
ファミリアオンラインショップ
受注期間：2026年4月3日（金）10：00〜4月21日（火）23：59
お届け時期：2026年7月下旬以降順次
※初日のみ1アカウントあたり各アイテム1点までに購入個数を制限
※受注生産数に限りがあり、生産枠に達し次第終了
※渋谷スクランブルスクエアPOP-UPにて、一部アイテムを店頭販売
■ファミリア 神戸本店限定イベント
開催期間：2026年4月11日（土）〜4月30日（木）
コラボレーションを記念して、神戸本店にフォトスポットが出現。ファミちゃんとハローキティと一緒に写真が撮れる撮影会も開催。
フォトスポット設置期間： 2026年4月11日（土）〜4月30日（木）
※撮影会は要予約。詳しくは公式サイトから
ファミリア神戸本店レストラン color of time
ハローキティとのコラボレーションを記念した特別なスイーツプレートが登場。子どもから大人までお召し上がりいただける食材を使ったスイーツやドリンクを用意。
※要予約。詳しくは公式サイトから
ファミリア神戸本店カフェ WHITE BEAR CAFE
コラボレーションデザインのドリンクが期間限定で登場。期間中、ドリンクをご注文者には、コラボレーション限定のカップでお渡し。
※コラボレーションデザインのカップは数に限りあり。なくなり次第終了
■渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
ファミちゃんとハローキティがデザインされたかわいらしい店内で買い物を楽しめる。また、受注販売と同柄のiPhoneケースをPOP-UP会場で一部店頭販売。
開催期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
営業時間：10：00〜21：00
開催場所：渋谷スクランブルスクエア2F Space2
※一部日程は事前予約制または整理券制。詳しくは公式サイトから
■SNSプレゼントキャンペーン
コラボレーションを記念し、インスタグラム・Xでプレゼントキャンペーンを開催。抽選で合計30人にコラボレーションアイテムをプレゼント。
応募期間：4月1日（水）〜4月19日（日）
【画像多数】ついに実現…ファミリア×ハローキティの多彩なアイテム
サンリオの企業理念「みんななかよく」がファミリアの「子どもの可能性をクリエイトする」という想いと重なり、コラボが実現。「子どもたちの未来のために一緒に歩みを進めていこう」という想いから、さまざまなコンテンツを届ける。
コラボアイテムは、ハローキティのアイコンのひとつである「りんご」や、ファミリアチェックをふんだんに取り入れたオリジナルカットジャカード生地を使用したバッグやポーチ、ファミちゃんとハローキティがなかよく過ごす様子をデザインした衣料やステーショナリーなど、子どもから大人まで幅広くお楽しみいただける計21型のアイテムがそろう。
また、神戸・東京の2都市でイベントを開催。ファミリア神戸本店では、4月11日から、ファミちゃんとハローキティと写真が撮れるフォトスポットの設置や、コラボ限定デザインのドリンクとデザートプレートの提供を行う。
東京では、渋谷スクランブルスクエアに4月15日からPOP-UPが登場。ファミちゃんとハローキティがデザインされたかわいらしい内装で迎える。このほか、SNSでプレゼントキャンペーンも実施する。
■平デニム・オリジナルカットジャカードアイテム
ポーチ 1万3200円（税込）
デニムバッグ 3万3000円（税込）
ミニデニムバッグ 9900円（税込）
バッグ（マチ付き） 2万2000円（税込）
マルチケース 1万6500円（税込）
※ミニデニムバッグの内生地はファミリアチェック
■衣料
Tシャツ〈KIDS〉 1万1000円（税込）〜
帽子〈KIDS〉 9900円（税込）
ソックス〈KIDS〉 2750円（税込）
Tシャツ 1万4300円（税込）
帽子 1万450円（税込）
ソックス 2750円（税込）
■雑貨
タオルハンカチ 3630円（税込）
巾着 8800円（税込）
マスコットチャーム 7150円（税込）
トートバッグ 8800円（税込）
トートバッグ（チェック柄） 9900円（税込）
ミニ巾着 2200円（税込）
■ステーショナリー
ステッカー 550円（税込）
クリアファイル 660円（税込）
メモ帳 880円（税込）
ノート 1320円（税込）
ボールペン 990円（税込）
レターセット 1650円（税込）
【購入方法】
（1）ファミリアオンラインショップ
販売期間：2026年4月3日（金）10：00〜4 月7日（火）23：59
※初日のみ、1アカウントあたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
（2）オムニサービス（店舗受け取り）以下の日時より利用できる
申込開始日：2026 年4月9日（木）11：00〜
対象店舗：ファミリア 神戸本店、代官山店、ルクアイーレ店、広島ミナモア店、丸の内ビル店、ルミネ大宮店、なんばCITY 店、有楽町マルイ店
※初日のみ、1注文あたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
※在庫がある場合、4月17日（金）10：00〜その他店舗でも利用できる
※同日、同時刻よりファミリアオンラインショップでの販売も再開
（3）店頭販売
販売期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
販売店舗：渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
※4月15日（水）・16日（木）は、1人あたり各アイテム各色1点までに購入個数を制限
※オムニサービス（店舗受け取り）開始後、在庫がある場合、上記店舗以外でも順次店頭販売を開始
■りんごパイ 2484円（税込）
バターの風味が口いっぱいに広がる、サクサク食感のりんごパイ。表面には国産りんごのペーストを丁寧に塗り重ね、仕上げにキャラメルシュガーをまぶした。缶はハローキティのお家にファミちゃんたちが遊びにきた様子。小さなりんごがたくさん描かれているのもポイント。
【購入方法】
（1）ファミリアオンラインショップ
販売開始日：2026年4月3日（金）10:00〜
※初日のみ、1注文あたり5点までに購入個数を制限
（2）店頭販売
販売期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
販売店舗：渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
※4月15日（水）・16日（木）は、1人あたり1点までに購入個数を制限
※POP-UP終了後在庫がある場合、上記店舗以外でも順次店頭販売を開始
■【受注販売】カスタマイズスマホケース 1万7600円〜2万8600円（税込）
豊富なカラーバリエーションに、思わず笑顔になれるかわいらしいアート、あらゆる機種やニーズに合わせた充実のラインナップのカスタマイズスマホケースからコラボレーションデザインが登場。ファミちゃん・リアちゃんとハローキティの世界観が合わさった特別なデザイン。
※Case Design and Production with COVERARY
【購入方法】
ファミリアオンラインショップ
受注期間：2026年4月3日（金）10：00〜4月21日（火）23：59
お届け時期：2026年7月下旬以降順次
※初日のみ1アカウントあたり各アイテム1点までに購入個数を制限
※受注生産数に限りがあり、生産枠に達し次第終了
※渋谷スクランブルスクエアPOP-UPにて、一部アイテムを店頭販売
■ファミリア 神戸本店限定イベント
開催期間：2026年4月11日（土）〜4月30日（木）
コラボレーションを記念して、神戸本店にフォトスポットが出現。ファミちゃんとハローキティと一緒に写真が撮れる撮影会も開催。
フォトスポット設置期間： 2026年4月11日（土）〜4月30日（木）
※撮影会は要予約。詳しくは公式サイトから
ファミリア神戸本店レストラン color of time
ハローキティとのコラボレーションを記念した特別なスイーツプレートが登場。子どもから大人までお召し上がりいただける食材を使ったスイーツやドリンクを用意。
※要予約。詳しくは公式サイトから
ファミリア神戸本店カフェ WHITE BEAR CAFE
コラボレーションデザインのドリンクが期間限定で登場。期間中、ドリンクをご注文者には、コラボレーション限定のカップでお渡し。
※コラボレーションデザインのカップは数に限りあり。なくなり次第終了
■渋谷スクランブルスクエアPOP-UP
ファミちゃんとハローキティがデザインされたかわいらしい店内で買い物を楽しめる。また、受注販売と同柄のiPhoneケースをPOP-UP会場で一部店頭販売。
開催期間：2026年4月15日（水）〜4月21日（火）
営業時間：10：00〜21：00
開催場所：渋谷スクランブルスクエア2F Space2
※一部日程は事前予約制または整理券制。詳しくは公式サイトから
■SNSプレゼントキャンペーン
コラボレーションを記念し、インスタグラム・Xでプレゼントキャンペーンを開催。抽選で合計30人にコラボレーションアイテムをプレゼント。
応募期間：4月1日（水）〜4月19日（日）