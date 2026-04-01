◇ナ・リーグ メッツ0―3カージナルス（2026年3月31日 セントルイス）

メッツの千賀滉大投手（33）が3月31日（日本時間4月1日）、敵地でのカージナルス戦で今季初登板初先発。6回4安打2失点、9奪三振と力投したが、味方の援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。チームは今季初の零封負けとなった。

初回、1死一、二塁の場面をしのぐと、2回は圧巻の投球を見せた。6番・ウォーカーから3者連続三振。ウォーカーを98.8マイル（約159.0キロ）、チャーチをこの日最速の99.2マイル（約159.6キロ）、ウリアスを98.0マイル（約157.7キロ）と全て直球で空振り三振を奪った。

3回、無死からの長短3連打で2点を先行されたが、崩れることはなかった。4回は3者凡退で終え、5回は2死から連続四球を与えたが、ウィンを遊ゴロに仕留めて切り抜けた。6回は5番・ゴーマンから3者連続三振。2死からチャーチを外角低め直球で見逃し三振に仕留めると、グラブを叩き、右手を掲げて気持ちを表現した。

打線はカージナルス投手陣からわずか3安打で無得点。援護がない中でも粘りの投球を続け、クオリティースタート（QS＝6回3失点以内）を記録した。

千賀は22年オフに5年総額7500万ドル（約99億円、当時）の大型契約でメッツに入団。契約初年度の23年は166回1/3を投げ、12勝7敗、防御率2.98の好成績を残したが、翌24年は春季キャンプで右肩を故障。7月26日（同27日）のブレーブス戦で復帰したが、この試合で左ふくらはぎを故障し、登板は1試合にとどまった。

昨季は順調に開幕を迎えたが、6月に右太腿裏を痛め、戦線離脱。7月に復帰を果たしたが調子が上がらず、9月にマイナー降格。最終的には22試合で7勝6敗、防御率3・02だった。今春のオープン戦では3試合に登板し、計9回2/3を投げ、防御率1.86を記録。イニング数を上回る11三振を奪い、与四球は1個と制球力の向上も示した。5年契約の4年目を迎える右腕の勝負の1年が始まった。