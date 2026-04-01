予備校講師でタレントの林修（60）が3月31日深夜放送のフジテレビ「林先生のココだけの話」（火曜深夜0・15）に出演。“もし1億円を今から投資するなら？”という質問に答えた。

番組では「株・金・不動産のスペシャリストがお金を増やす方法がぶっちゃけ！」と題し、株のスペシャリスト、経済アナリストの朝倉慶氏、金のスペシャリスト、日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一氏、不動産のスペシャリスト、不動産投資家の八木エミリー氏がゲスト出演。株、金、不動産への投資について解説した。

林は、「もし1億円を今から投資するならどう配分しますか？」という問いに、「株30％、金20％、ユーロ20％、スイスフラン20％、日本円10％」と回答。その理由について「株はやっぱり日本株に将来性がある、まだまだ上がるだろうという朝倉先生の教えを信じております。金は普遍的な価値ですからね。ずっと古い歴史をさかのぼっていっても、ずっと人間がこれに価値を見いだしてきたものですから」と説明。

また、「やっぱり今の円とドルの関係を見て、円安だ、円安だって言ってますけど、ドル自体はそんなに強くないんですよ。一方でユーロは確実に上がって来てここは信頼で（投資）する。そして何よりもスイスフランですよ」とスイスフランの上昇ぶりを指摘し、不動産投資については「なんで不動産を入れなかったかというと、1億円の予算で買えないんですよ。僕は都心3区（千代田区、中央区、港区）しか見てないんで」と話していた。