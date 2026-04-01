『風、薫る』“りん”見上愛、ラストでまさかの事態 ネット動揺「フラグがぁ」「大丈夫と思いたい」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」（第3回）が1日に放送され、主人公・りん（見上）がラストでまさかの事態を目の当たりにすると、ネット上には「何でこうなるのー」「フラグがぁ」「大丈夫と思いたい」といった反響が寄せられた。
【写真】ラストシーンで衝撃の展開！
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
母・美津（水野美紀）と妹・安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母がコレラに感染。虎太郎は村で疎外されてしまう。りんは虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、父・信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。
一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美を呼び出していた…。
そんな第3回のラストシーンでは、ナギナタを練習中のりんの元に信右衛門がやってくる。「ほら、肩の力抜いて…」とりんにナギナタの指導をする信右衛門だったが、急に激しく咳き込み、その場にうずくまる…。
突然の事態にりんが「父上！」と叫び第3回が幕を下ろすと、ネット上には「え、父上!?」「朝ドラのいいお父さんは何でこうなるのー」「人格者の父上にフラグがぁ」などの声が続出。さらに「あー…父上まさか今週のみとか？」「ただの咳でしたパターンであれ…」「大丈夫と思いたい」といった投稿も相次いでいた。
【写真】ラストシーンで衝撃の展開！
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美を呼び出していた…。
そんな第3回のラストシーンでは、ナギナタを練習中のりんの元に信右衛門がやってくる。「ほら、肩の力抜いて…」とりんにナギナタの指導をする信右衛門だったが、急に激しく咳き込み、その場にうずくまる…。
突然の事態にりんが「父上！」と叫び第3回が幕を下ろすと、ネット上には「え、父上!?」「朝ドラのいいお父さんは何でこうなるのー」「人格者の父上にフラグがぁ」などの声が続出。さらに「あー…父上まさか今週のみとか？」「ただの咳でしたパターンであれ…」「大丈夫と思いたい」といった投稿も相次いでいた。