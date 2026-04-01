◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は三ゴロに倒れた。１回表のマウンドは中飛、一ゴロ、中飛の３者凡退で最速９９・２マイル（約１５９・６キロ）をマークした。

ガーディアンズの先発は、タナー・バイビー投手（２７）。デビューした２３年から３年連続で２ケタ勝利を挙げているエース右腕だ。大谷は２４、２５年に２年連続で本塁打を放つなど、昨季までの対戦では８打数３安打の打率３割７分５厘、２本塁打、３打点と得意にしている。初回先頭の１打席目は２ストライクからの３球目に反応したが捉えきれず三ゴロに倒れた。

大谷は２６日（同２７日）の開幕戦だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦の１打席目に、右前安打を放ったが、その後の２試合は無安打。５四死球があったとはいえ、１２打席安打なし。前日３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打となる左前安打を放ったが、開幕から４試合で本塁打ところか、長打すら出ていなかった。

この日はチームの開幕５戦目にして初登板初先発。投打同時出場の「リアル二刀流」で初勝利と１号本塁打を狙っている。