SUPER EIGHT¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØÄ¶È¬ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
SUPER EIGHT¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØÄ¶È¬ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò5·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢21¼þÇ¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î26Æü¡Á28Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãÄ¶È¬inÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¤¬±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë5¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¥×¥í¥ì¥¹ÅÐ¾ì¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉðÆ»´Û¤Ç¡¢SUPER EIGHT¤ÎÀÄ½Õ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´19¶Ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÊÔ¤Ï2ÆüÌÜ¸ø±é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡Ö¡ÈÄ¶¡É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È½¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é½éÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´Ý»³¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢ÅÙ¡¹SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ë´Ý»³¤ÎÅÁÀâ¤Î³¨ÉÁ¤²Î¡ÖU»ú¤Î¿åÁå¡×´ñÀ×¤ÎÂç¹ç¾§¤äMC¤Ë²Ã¤¨¡¢½éÆü1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¤¢¤ª¤Ã¤Ñ¤Ê¡×¤ä3ÆüÌÜ¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¾Ý¡×¤ò´Þ¤à¡¢½éÆü¡õ3ÆüÌÜ¸ø±é¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£ËèÅÙ¹±Îã¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÉðÆ»´Ûver.¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤¢¤ª¤Ã¤Ñ¤Ê¡×¤ä¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡ÖStreet Blues¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¥ê¥Ï¡¦¥²¥Í¥×¥í¤ÎÍÍ»Ò¡¢´Ý»³¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÏÃ¤·¹ç¤¦£´¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÌÌ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯11·î¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢97Ê¬´Ö°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤½¼¼Â¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ2¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËX¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥°¥Ã¥º²½¤·¤¿¤Ì¤¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤äº£¤Ë¤â¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÂçÇú¾Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡¢60P¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÉõÆþ¡£¤Þ¤¿ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¼Ì¿¿¤È¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬5ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØÄ¶È¬ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://infinity-r.jp/s/ifr/discography/5284
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§LIVEËÜÊÔ¡Ê2025Ç¯11·î27Æü ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ë¢¨Blu-ray¡¦DVDÁ´È×¼ï¶¦ÄÌ
¤¢¤ª¤Ã¤Ñ¤Ê / ¡Ø¤Ã¤Æ!!!!!!!¡Ù / ¥Ê¥ó¥È¥«¥Ê¥ë¥µ / ¥º¥Ã¥³¥±ÃËÆ» / ¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼ / I to U / ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ / ²»³Ú¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë / / ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥Ù¥¤¥Ù / Street Blues / LOVE YOU ONLY / Ì¤´°À® / ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤« / ¥Ï¥é¥¤¥Ã¥Ñ¥¤ / ¡ÈÄ¶¡É¾¡¼ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ì / ¥ª¥Ë¥®¥· / ´¥ÇÕ!!Àá / -Encore- T.W.L / Í§¤è / -Endroll- ¤¢¤ª¤Ã¤Ñ¤Ê Ä¶È¬inÆüËÜÉðÆ»´Û
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray / DVD¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë[3Blu-ray] LCXA-5281¡Á5283¡¿[3DVD] LCBA-5564¡Á5566
¡¦¡ÈÄ¶¡ÉÃÊ¥Ü¡¼¥ëBOX»ÅÍÍ
¡¦¤Ì¤¤¤Î¤ªÍÎÉþ(ÉðÆ»´ÛVer.)
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯2ÌÌ2¥È¥ì¥¤
¡¦¤¢¤¸¤í¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê60P¡Ë¡¡
¡¦5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É(Blu-rayËÜÊÔ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¤ß)
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
¡¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë
(¤¢¤ª¤Ã¤Ñ¤Ê / ¡Ø¤Ã¤Æ!!!!!!!¡Ù / ¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼ / Street Blues / ¥ª¥Ë¥®¥·)
¢¡ÈÄ¶¡É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È½¸ [DAY1]
£¡ÈÄ¶¡É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È½¸ [DAY3]
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray / DVD¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë[2Blu-ray] LCXA-5284¡Á5285¡¿[2DVD] LCBA-5567¡Á5568¡¡
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º)5Ëç
¡¦5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É(Blu-rayËÜÊÔ¤Î¤ß)¡¡
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
Ä¶È¬´ÁÊª¸ì -Behind The Scenes-
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SUPER EIGHT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SUPER EIGHT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SUPER EIGHT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SUPER EIGHT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC
¢¡SUPER EIGHT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok