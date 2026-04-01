サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星だが、試合後に三笘が語った冷静な分析とストイックな反省の弁に、ファンは感心している。

日本は前半、イングランドに押し込まれる場面もあった中で同23分、カウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送ると、これを三笘が右足で押し込んで先制した。その後はGK鈴木彩艶を中心に猛攻をしのぎ切って勝利。会場の大半を埋めたホームファンを黙らせた。

しかし試合後のインタビューで殊勲の三笘から漏れたのは反省の言葉だった。「チームとして狙いどころというのはああいうシーンだった」と得点シーンを振り返った一方で、自身のプレーには「ボールロストも多かったですし、もっと起点にならないといけない。まだまだです」と口にした。

試合内容に関しても冷静に分析。「この勝ちは自信になると思います」としながらも「これは本番じゃないし、ここからどれだけ上げれるか。この戦い方を本番で出来るかが大事だと思う」と振り返ると、「もっと得点をとれるチャンスを増やさないといけない」と、攻撃のキーマンの1人として課題を口にした。

中継したU-NEXTの配信などでも流れた三笘のインタビューには、X上のファンも多数反応している。

「三笘・謙虚・ストイック・薫」

「ほんと謙虚だな だから大好きなんだ」

「勝ったのはすごいんやけど、やっぱり親善試合はTMなんよなぁ…本番でどうなるかやわ」

「ホントその通り 本番が大事 浮かれるのは今日だけね」

「そう、まだ本番じゃないんだよね」

「この落ち着きがワールドクラス」

日本はスコットランド戦（1-0）に続き、今回の英国遠征で2連勝。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）ではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）