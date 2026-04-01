マイケル・チャーチ氏が採点、三笘薫に先発メンバー最高評価「8」

日本代表（FIFAランク19位）現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と対戦し、1-0で勝利した。

かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合の先発メンバー11人を採点する。

◇ ◇ ◇

＜GK＞

■鈴木彩艶：7

同点を狙ってパワープレーを仕掛けるイングランドに対し、試合終了間際のリードを守り抜く鍵となった。自信に満ちた安定したパフォーマンス。

＜DF＞

■渡辺剛：7

守備ラインのどこでプレーしても印象的な活躍を続けている。今回は3バックの右に入り、アンソニー・ゴードンの脅威を封じ込めた。

■谷口彰悟：7.5

先発に復帰し、日本守備陣の疑いようのないリーダーとして君臨。経験、狡猾さ、優れたポジショニングでイングランドに隙を与えなかった。

■伊藤洋輝：7

3バックの左で再び堅実なプレー。昨年3月以来となる2試合連続出場を果たした。負傷の悩みは過去のものとなったようだ。

＜MF／FW＞

■堂安律：7

キャプテンマークを巻き、攻守両面でハードワークした。後半早々、鎌田の絶妙な対角線パスから追加点のチャンスを迎えたが、惜しくも阻まれた。

■佐野海舟：7.5

彼が中盤に入るたびに、長年の遠藤航への依存度は薄れていく。25歳の彼は今回もエネルギッシュで闘争心あふれるプレーを見せ、中盤の争いを制した。

■鎌田大地：8

クラブと代表の両方で低めの位置（ボランチ）へ役割を移したことは、ここ数か月で最もポジティブな変化だ。イングランド戦の彼は傑出していた。佐野との補完性も良く、守備への貢献、長短のパスによる展開力、すべてがハイレベルだった。

■中村敬斗：7.5

左サイドからのカウンターでイングランドの脅威となった。三笘のゴールをアシストした際の判断も鋭かった。自ら放ったシュートもわずかに外れたが、あわや追加点という場面を作った。

■伊東純也：7

スコットランド戦の決勝弾を経て先発復帰。相手守備陣を混乱させるスピードと能力が健在であることを示した。久保建英が復帰すれば役割は変わるかもしれないが、十分な仕事を果たした。

■三笘薫：8（MOM）

歴史的勝利を決定づけた見事なチームゴールの起点であり、仕上げ役。コール・パーマーからボールを奪うと、そのまま前進し、最後は中村のパスを冷静に流し込んだ。スピードと技術で常にイングランドを脅かした。

■上田綺世：7

再び前線で体を張り続けた。前半終盤にはシュートが相手に当たりクロスバーを叩く惜しい場面も。（マイケル・チャーチ／Michael Church）