鎌田大地はウェンブリーで行われた試合は全て勝利を手にしている

森保一監督率いる日本代表は現地時間3月31日に国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

ウェンブリー・スタジアムで“全勝”のMF鎌田大地（クリスタル・パレス）は高精度のロングパスで決定機を演出するなど、この日も日本のキーマンとして勝利に貢献した。

日本は前半23分、自陣でのボール奪取から始まった高速カウンターでMF三笘薫が先制ゴールを挙げ、1-0で勝利。イングランド相手に4度目の対戦で歴史的な初白星を挙げた。

中盤2枚のセントラルMFの一角として先発した鎌田は正確なパスでの配給と献身的な守備でチームの心臓として奮闘。後半5分にはセンターサークル付近から右サイドのスペースへロングパスを供給した。スピードに乗ったMF堂安律が相手DFを抜き去り、鋭いシュートでイングランドゴールに迫る決定機を作った。

「U-NEXT」の公式Xは「鎌田のスペシャルパス」として動画を公開。「一番遠いところまでバッチリ見えてる」「展開力がさすがすぎる」とその視野の広さ、キックの技術へのコメントが寄せられていた。

鎌田は所属のクリスタル・パレスで昨季FAカップを制覇。その準決勝のアストン・ビラ戦（3-0）、決勝のマンチェスター・シティ戦（1-0）の2試合と、今季開幕前に行われたコミュニティー・シールドのリバプール戦（2-2、PK3-2）とウェンブリーで行われた試合は全て勝利を手にしている。そんな相性の良さを誇る聖地ウェンブリーで再び躍動した。（FOOTBALL ZONE編集部）