イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は、侵略の再発防止などの必須条件が満たされることを前提に、米国との戦争を終結させる意思があると明らかにした。ドナルド・トランプ米大統領も「まもなくイランを離れる」と述べ、早期撤収の可能性に言及し、1カ月以上続く対イラン戦争は新たな局面を迎えた。

31日（現地時間）、AFP通信などによると、ペゼシュキアン大統領はアントニオ・コスタ欧州理事会議長との電話会談で「必須条件が満たされ、侵略の再発防止が保証されるなら、紛争を終結させる意思がある」と述べた。これは、米国の地上戦の脅威の中で、イランが仲介国を通じて終戦に向けた水面下の協議を続ける中で示した公式立場だ。

ペゼシュキアン大統領が掲げた必須条件は、先にイラン当局が提示した「5大終戦案」を改めて強調したものとみられる。同案には、▲敵対行為および暗殺の全面中断 ▲戦争再発防止のメカニズム構築 ▲戦争被害の賠償 ▲中東全域の抵抗組織に対する戦争終結 ▲ホルムズ海峡に対するイランの主権保障などが含まれる。

トランプ大統領も同日、ホワイトハウスの行事で「われわれは近くイランを離れるだろう」と述べ、2〜3週間以内の撤収の可能性を示唆した。ホルムズ海峡封鎖による原油価格の急騰圧力を受けているトランプ大統領は、連日イランとの交渉が進展しているとの趣旨の発言を続けている。両国首脳が同時に終戦の可能性を示唆したことで、国際社会の関心が早期終戦の行方に集まっている。