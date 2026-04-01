〈「芸能界は怖いです」紅白出場→半年後にはリンゴ箱の上で歌い、皿洗いで生活費を稼いだことも…武田鉄矢（76）が振り返る“栄光と転落”〉から続く

フォークシンガー・俳優として活動する武田鉄矢さん（76）。世に出た最初のきっかけは海援隊として発表した『母に捧げるバラード』だったが、その知名度をさらに押し上げたのが、映画『幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ』への出演だ。

【特別写真】紅白出場→不遇時代→演技経験ゼロで「超大作映画」に抜擢…武田さんのキャリアを写真とともに振り返る

オファーがあった当時、武田さんは芝居の経験がなく、しかも先に2人へ打診して断られた「代役」としての指名だったという。とはいえ山田洋次監督というビッグネームに興味を持ち、武田さんは演技の世界へ足を踏み入れることに。そこで経験したといういくつもの「失敗」や、高倉健さんや桃井かおりさんらとのエピソードを聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



俳優・武田鉄矢は意外にも「代役」をきっかけに誕生した ©三宅史郎／文藝春秋

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「演技経験ゼロ」のフォークシンガーに、大監督からオファーが

ウソとしか思えなかった映画出演オファー、それは『幸福の黄色いハンカチ』だった。出演者は、東映ヤクザ映画で名を馳せた高倉健、倍賞千恵子、若手の演技派・桃井かおり、監督は「男はつらいよ」シリーズなど数々の名作を手がけた山田洋次。

演技経験ゼロの自分に、あの山田監督が……。にわかに信じられなかった。事務所はヒットチャートを上り始めた『あんたが大将』を中心に音楽活動のテコ入れをしたかったため、いい顔はしなかったが、武田さんは乗り気だった。

「監督に会いに行ったんです。なんで武田だったのかについても監督に聞きましたけど、よくわからなくて。でも自分にオファーする前に（「かぐや姫」の元メンバー）山田パンダさんを指名していたと聞いたとき、もしかしたら、と思ったんです。フォークソングの匂いのする若者をほしかったのかも知れないと。原作を書いたピート・ハミルのエッセイは後に歌になるんですが、それがフォークソングなんです。だからニューミュージックのブームに乗らず、時代に乗り遅れた、土臭いフォークシンガーのままでよかったなと」

『幸福の黄色いハンカチ』は、失恋した欽也（武田）が傷心の旅にでた北海道で、朱美（桃井）をナンパしドライブする。途中、刑務所から出所したばかりの勇作（高倉健）と偶然出逢って、そのまま一緒に旅を続け、勇作が妻（倍賞）と再会するまでを描いたロードムービーだ。

その舞台である北海道・釧路に向けて、77年5月、武田さんは1人で夜行列車に乗って向かった。

「寝台車から眺めた北海道の月って、生涯忘れないでしょうね。俺の人生、何かが待っているんだろうと思っていました。“チャンス”であることはわかるんです。でも、芝居って何なのかがわかっていない自分に何ができるか不安でした」

不安は的中した。

高倉健も桃井かおりも、「ある行動」に呆れていた

いきなり監督からカミナリを落とされた。

「監督の“よーい はい！”でカチンコが鳴って役者が動く、という規則さえ知らなかったですからね。それに役の心情をまったく理解できていないと怒鳴られたり。毎日何度も何度も叱られてましたね。動きがダメだと、地面に歩く際の“足形”を書かれてその通りに足を運ぶように細かく指導をされたりしていました」

風向きが変わったのは撮影3日目。刑務所から出てきた高倉健さん扮する勇作が佇むオホーツク海の浜辺をバックに、朱美と“はいポーズ”と言いながら写真を撮りっこするシーンだ。

「はしゃいで飛び上がって腹から落ちるという演技をしたんですね。柔道をやっていたから受け身をとれば平気で。この演技で監督が『武田は自由にやれというと、とんでもないことをやる』と評価してくださったようなんです。あの頃は怒鳴られるのが日常だったけど、少しは自分の爪痕は残せたなという手応えはありましたね」

大監督から思わぬ形で評価を受けただけでなく、意見を求められたこともある。カニを食べながら朱美と仲直りをするシーンで、セリフが決まらず悩んでいた山田さんが切羽詰まったのだろう、「君ならどうする？」と武田さんに尋ねた。

「『自分だったら冗談言いますね』と言って、役者1週間目のド素人が大監督に話したんですね。健さんも桃井も、あいつよく言えるなという顔してましたよ。でも私はそんなことおかまいなしにアイデアを喋ると、監督が笑って面白がってくれて、採用になったんです。で、いざ撮影を始めたら、監督が思わず笑ってしまったんです。その声をマイクが拾ってしまって、撮り直しになった。

そしたら録音担当の方、豪傑ですね、こう言ったんです。『監督、一生懸命にやってくれている武田さんにきちんと謝った方がいいですよ』と。監督もすごい方で『君が一生懸命に努力しているのに思わず笑っちゃってね、本当に申し訳ない。もう一回やってください』って言ってくださった。このシーンを撮り終えたぐらいからすべてが変わり始めました。

健さんは、私のような素人をあえて使った理由を『こういうシーンを撮るためだったんだ』と理解されたのか、演技がやわらかくなっていました。桃井はライバル心むき出しにして。（声色をマネて）『あんたさあ、歌手かと思ってたけど、やるじゃない。油断できない』って（笑）」

「元気いっぱいウンコしてどうするんだ」「喜劇っていうのはね、泣きながら作るんだ」

武田さんは、いわゆる「山田組」のことを、自身にとっては「山田学校」だったと表現する。芝居経験がない中、たった1人の生徒として鍛えられたという思いがある。

いまでも鮮明に覚えているシーンがある。カニを食べ過ぎてお腹を下し、大便を我慢して七転八倒するシーンだ。武田さんは、これは誰がやっても爆笑を巻き起こす芝居ができると、面白おかしく演技した。

「また監督から『違う！ 違う！』とお𠮟りですよ。山田監督、こうおっしゃるんです。

『考えてごらん、君は朱美の前でいい格好したいのに下痢してるんだぜ。情けないんだよ。自分に腹が立つんだよ。君の両目は涙が滲んでるかもしれない。君の演技にはその葛藤が全くない。元気いっぱいウンコしてどうするんだ。喜劇っていうのはね、泣きながら作るんだ。渥美清さんを見てごらん。失恋シーンで、あの人は必ず涙ぐんでるんだ。だからお客さんは安心して笑える。喜劇はおふざけじゃないんだ』

その説教はまだ覚えてますね。もう50年近く前のことですけど」

高倉健に、まさかの「ナンパ」をけしかけた夜

高倉健さん、桃井さん、武田さんは日を追うごとに、芝居だけでなくオフの時間でも「仲間」になっていった。山田組では、撮影が終わるとみんなで食卓を囲む習わしがある。そこで高倉健さんが、「夕飯はそこそこにして、後で外に飯を食いに行こう」ということが何度かあったという。

中でも武田さんが忘れられない一夜として、中華料理を食べにいったときのことをこう話す。

「健さんのことを煽って、『健さん、モテるんだから、土地の女なんかに手をだしちゃったら？』って言ったら、『俺はモテないよ』って。『モテますって！ 健さんなら一発でついてきてくれますよ』と食い下がったら、健さんも面白くなってきたんでしょうね。『一発やるか。よーし、不良になっちゃおうかな』って。

そしたら、一応割烹着は着ているんですけど、その下にチャイナドレスや落下傘スカートを身につけた女性が料理を運んでくるようになって。あとでわかったんですが、われわれのやり取りを聞いていた店の人が、近くのキャバレーの女の子に非常招集をかけて、行ってこいと、けしかけたらしいんです。健さん、腹かかえて笑っていましたね」

再び「代役」として、「あのドラマ」のオファーが……

約1カ月の撮影を振り返って、武田さんはこう話す。

「とにかくもがいていましたね、ずっと。もがいてもがいて何をつかめたかわからなかったですよ、当時は。でも何かをつかもうとしたのは事実。

『幸福の黄色いハンカチ』に出られたのは、棚からぼた餅だったと思います。でもね、その中で何かをつかもうとしなければ、何もつかめないまま終わってしまっていたでしょうね。でも時間がたつと、つかめたものがはっきりしてくる。キャリアを振り返ると、いつもこうやってもがいてばっかりです」

撮影が終わると、また海援隊で歌う日々に戻った。ある日、スーパーの前で歌っていると、知り合いがスポーツ新聞を持って武田さんに近づいてきた。

「お前のこと載ってるぞって。新聞を広げてみたら、『幸福の黄色いハンカチ』がものすごく好調な出だしを切ったと。どうも映画賞を独占する勢いがあって、武田鉄矢が助演男優賞の候補になるかもしれないと」

その新聞予想は当たり、『幸福の黄色いハンカチ』は、第1回日本アカデミー賞や第51回キネマ旬報ベスト・テン（ともに78年発表）など、国内における同年の映画賞を総ナメにし、武田さんも、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、キネマ旬報ベスト・テン助演男優賞などに輝いた。

演技力を高く評価された武田さんにはしばらく芝居の仕事が続くようになる。そんなときに舞い込んできたのが、武田さんを国民的俳優にのし上げた、「あのドラマ」だった。しかもまたしても「代役」だったのである。

〈“性格終わってる武田鉄矢”モノマネには「怒りしかない」が…武田鉄矢（76）本人が、霜降り明星・せいやの『102回目のプロポーズ』出演に期待を寄せるワケ〉へ続く

（西所 正道）