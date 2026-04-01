〈高倉健に「ナンパ」をけしかけると、地元のキャバレー嬢が続々と…武田鉄矢（76）が芝居経験ゼロ→“代役”出演した『幸福の黄色いハンカチ』撮影で忘れられない一夜〉から続く

フォークシンガー・俳優として活動する武田鉄矢さん（76）。世に出た最初のきっかけは海援隊として発表した『母に捧げるバラード』だったが、その知名度をさらに押し上げたのが映画『幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ』、そしてテレビドラマ『3年B組金八先生』への出演だ。

【懐かしすぎる】「意味不明」武田さんが猛抗議した「伝説のドラマ」を、これまでのキャリアとともに振り返る

驚くべきは、今にしてみると「武田鉄矢しか考えられない」というキャラ・作品たちだが、このいずれも「代役」としてのオファーだったということ。そのうち、『3年B組金八先生』当時のエピソードや、『101回目のプロポーズ』における伝説のシーンの裏側、さらに自身のモノマネを披露している芸人・霜降り明星のせいやが続編の主演を務めることになった受け止めなどを聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



『102回目のプロポーズ』では、『101回目のプロポーズ』から34年が経過した、星野達郎を演じる ©三宅史郎／文藝春秋

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ダメもとで走り出した「金八」

武田鉄矢さんにとって2度目の「代役」を務めることになった作品。それはテレビドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）である。

実は武田さんがオファーされる前に、少なくとも2人に接触があった。1人は、当時「きみの朝」がヒットしたシンガーソングライター・岸田敏志（当時・智史）さんだったようだ。武田さんと同じ事務所・ヤングジャパン所属である。しかし岸田さんはコンサートの予定がすでに入っていて日程的に難しかった。

もう1人は、同じ事務所の谷村新司さん。武田さんが当時を振り返る。

「谷村さんは歌を必死でやりたいと言って断ったんですね。それで、事務所社長の細川が私に、『お前のことをプロデューサーに言ったら、会いたいらしい』というのでTBSに向かったんです」

迎えてくれたのは、77年、武田さんが出演した水曜劇場『せい子宙太郎‐忍宿借夫婦巷談』（脚本：向田邦子）でディレクターを務めていた柳井満さん。率直な物言いのプロデューサーは、「金曜日の夜8時」という放送枠の状況を包み隠さず話してくれた。

「『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）、アントニオ猪木率いる新日本プロレスの試合を中継する『ワールドプロレスリング』（テレビ朝日系）が視聴率を二分していて、TBSがいくらもがいても数字が取れない時間帯だというんです。続けて『おそらく負け戦になるだろう』とも。でも次の言葉が気に入ったんです。『でも立派に負けましたという負け方がしたいんです』」

どの視聴者層に当てるのかと聞くと、「中学生」。刑事物、プロレスが大好きな中学生を2人でも3人でもいいからこちらに引きこみ、口コミで増やしていくという体当たり戦略だった。

抗議の電話が殺到した「伝説の回」とは？

そんな「ダメもと」のドラマで、武田さんにオファーがあった役は中学教師。

「運命的なものを感じましたよね。もともと福岡教育大学に通っていて、将来はろう学校の先生になるつもりでしたから。ちょっと勇むところはありました。教育実習などで理想の先生を何人も見ていましたので、プランもいくつかあったんです」

金曜8時だから「金八」。覚悟が感じられる役名だが、深刻だったのは生徒役だった。30人の生徒のうち芝居経験のあるのは杉田かおると鶴見辰吾だけ。あとはほぼ全員素人だった。

「自分にカメラが向くとピースサインするような連中でしたからね。でもスタッフがそういう若者の扱いに慣れていたんです。例えば10分のシーンを撮る場合、もし8分でとちったら､最初からやり直すというルールを決めた。するとみんな真剣になって、約2カ月後には俳優っぽくなってきたんです。半年もすると杉田や鶴見を抜くぐらいの子もでてきましたから」

最高傑作は、杉田演じる15歳の浅井雪乃が同級生との子どもを妊娠する回。

「これはすごかったですね。抗議の電話がテレビ局にじゃんじゃんかかってきて。ロケ先の学校からも撮影禁止の通達がくるし。でも柳井プロデューサーはにっこり笑って、『この週、数字いいですよ』って。嫌な商売だなって。でもその影響でしょうね、放送開始から3カ月でライバル番組に肩を並べるまでになるんです」

放送開始後から評判を呼び、最終的に最高視聴率は40％近くに達した。「金八先生」は武田さんの代名詞のようになり、シリーズ化される。負け戦どころか、30年以上にわたって続く作品になった。

教師とはかけ離れた「トレンディドラマ」も

一方で、そんな教師イメージからかけ離れた役を任せる動きがフジテレビで起きていた。1991年に放映された『101回目のプロポーズ』である。金八として教師のイメージも強かった中、トレンディドラマでモテない男の役を演じたのである。

「意味が分かんない」「交通違反じゃねえか」…伝説のシーンの舞台裏

念のために記すが、『幸福の黄色いハンカチ』『3年B組金八先生』と異なり、『101回目のプロポーズ』のオファーは代役ではなかった。だからこそ、武田さんは出演したときの戸惑いを次のように話す。

「私以外はトレンディ俳優ばかりでしょ。サギの中に1羽のカラスが交じっている感じでした。しかも第6話でどうしてもついて行けない設定があったんです。ダンプカーに向かって飛び出すシーンです。

浅野温子さん演じるチェリストの矢吹薫は恋人を交通事故で亡くした過去があって、それが忘れられなくて泣く。そんな彼女に向かって、私が演じる星野達郎がやったことはダンプカーめがけて飛び出して『僕は死にません!』。俺は意味がわかんないって、プロデューサーと軽い喧嘩になったんです。『俺、“学校の先生”役をやっているからできない。交通違反じゃねえか』って」

その抗議は受け流され、予定通り演じることに。武田さんは演技プランを熟考した。

「このシーンを成立させるためには、40歳を超えた男がガキみたいに泣きじゃくる。子供がおもちゃ欲しがるみたいに。そういう心境になったときに一瞬だけ、成立する可能性があるなと。

ロケ撮影だったから周りに浅野温子目当ての不良めいた子たちもたくさん集まってきて、その中でやったんです。でもあのシーンを撮り終えると、ギャラリーの不良っぽい男どもも泣いているんですよね。放映後、あんなに評判呼ぶとは思ってもみなかったですよ」

このシーンは、『幸福の黄色いハンカチ』や『3年B組金八先生』で鍛えられて得た財産を存分に発揮したと振り返る。

「ギャラリーがたくさん集まってきたので、『君たち静かにしてくれるかなぁ』と金八先生っぽく注意したりね。芝居本番になったら、もう路上パフォーマンスですよ。『幸福の黄色いハンカチ』はオールロケだったから、見物人のことなんか気にしている場合じゃない。俺たちは道端で劇をやるんだと叩き込まれたから。あとは山田監督から言われた、“喜劇っていうのはね、泣きながら作るもんだ”っていう言葉も活きた。すべての経験を芝居に投入しました」

『102回目のプロポーズ』は、主演がせいやで良かった

『101回目のプロポーズ』の放映から35年後の2026年、その続編となる『102回目のプロポーズ』が放映されている。

達郎は薫と結婚するが、薫とはのちに死別。ただ2人の間には一人娘でチェリストの星野光（唐田えりか）がいて、彼女を巡ってピアニストで御曹司の大月音（伊藤健太郎）と、99回も女性にフラれ続けた空野太陽がからむ。

空野役は芸人コンビ・霜降り明星のせいやが演じる。せいやは「性格終わってる武田鉄矢」など、かなり攻めた武田さんのモノマネをすることもあり、キャスト発表の際にはネットが騒然となった。一部には「武田さんがせいやを推したのでは」と噂されているが、武田さんはそれを否定しつつ、こう続ける。

「せいやがやる武田鉄矢のモノマネには……怒りしかないです（笑）。でも、俺になついてくれるんですよね。

『102〜』では、空野のモテなさぶりを達郎が笑うんですね、自分のことを棚にあげて。かつて西田敏行さんと、『色男が主役やって何が面白い。これから2人で醜男（ぶおとこ）の物語をつくろう』と誓い合ったことがあったんですが、せいやにもそれを引き継いでもらいたい。せいやでよかったです」

武田鉄矢にとって「代役」とは？

フォークシンガーから始まり、いくつもの「代役」を経て国民的俳優となった武田さんだが、振り返って「代役」というのは、自身にとってどんな体験だったのだろうか？

「決してサクセスは目指さなかったです。ほしかったのはキャリアだったと思います。後先考えずにがむしゃらに経験してキャリアを積み上げる。

そうすると、歌に説得力がでるんです。泉谷しげるさんが“人のためによかれと思い〜”と『春夏秋冬』を歌うと、泉谷さん自身が、被災地などを西から東へと歩いた姿が重なって説得力がでてくるし、感情が伝わってきますよね。ああなりたいなあと。

もちろん芝居だってそうですよ。積み上げてきたキャリアは、芝居に如実にでますから。『101』のトラックのシーンがうまくいったのもそう。何かをつかもうと、とにかく飛び込んでみる。その繰り返しをしない限り、芸って作り上げることはできないんですよね。

チャンスがきたら、とにかくやってみる。でもやっているときは何のためなのかわからない。それは絵を描くのによく似ていて、絵筆を動かして描いて、その絵を見ているうちに、俺はこれが描きたかったんだって気づかされる。やりたいことってそうやって見えてくるという気がするんですよね」

（西所 正道）