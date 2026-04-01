「資さんうどん」や、意外なところではムスリム向けのすき焼き店「Suki-Ya」など外食企業の買収（M＆A）に積極的なすかいらーくホールディングス（HD）。3月には「しんぱち食堂」の運営会社（しんぱち）の全株式を取得、M＆Aでグル−プ入りすることを発表した。SNSでは「おっさんの胃袋わしづかみ」「すかいらーく、なかなか攻める」という声があがっている。

【写真】こりゃスゴい…しんぱち食堂の「コスパ高すぎメニューたち」をじっくり見る

しんぱち食堂、どんな店？

地方にあまり出店していないので、しんぱち食堂をよく知らない方も多いだろう。簡潔に言うと「魚の干物や肉を炭火で焼き上げ、メシと汁とともに喰らう」といういたってシンプルな店だ。



すかいらーくHDが買収した「しんぱち食堂」は何がスゴいのか？

ただ「炭火で魚を焼く」だけなら、「まいどおおきに食堂」「大戸屋」といった競合もある。そして、しんぱち食堂はこうした定食店に比べて選択肢がきわめて少なく、魚の揚げ物はないし、煮物もほぼ皆無。それでも圧倒的に客から選ばれており、すかいらーくHDは110億円の巨額を投じてまでもグループに迎え入れたいと考えたようだ。

まだごく一部地域にしか出店していないしんぱち食堂、何がスゴいのか？ 焼きたての干物とメシ・汁・酒をカウンターでいただきながら、しんぱち食堂ブランドが持つ「3つの強み」について考えていこう。

魚とデカい飯、デカいみそ汁が特徴

しんぱち食堂の最大の強みは、とにかく魚の干物の種類が豊富なことにある。

定食メニューをちょっと数えただけでも「あじ開き」「さば文化干し」「さんま塩焼」「トロニシン」「あかうお干物」など。同じ魚種でも、いわしなら「3羽いわし」「殿様いわし」、鮭類に至っては「ハラス」「銀鮭塩焼き」「厚切り銀鮭塩焼き」「サーモン塩焼き」「サーモン西京漬け」と5種類もある。

さらに「半身」「1枚」といった量のチョイスを含めれば、魚定食の選択肢はざっと数十通り。肉系メニューも6種類と充実している。ランチでも1000円越えが当たり前のご時世に、バリエーション豊かかつ「デカいメシ（230グラム）」「デカいみそ汁」付きの定食が、最安値で700円台から頼めるとは……あまりにもコスパが良すぎるではないか！

2つ目の強みは、メニューをほぼ魚に“全振り”したが故の提供スピードだ。

炭火で魚を焼くには時間がかかり、店によっては20分以上待たされることも珍しくない。そもそも通常サイズの業務用炭火焼き台は、コンパクトで火力が弱いものが多く、注文がまとまって入ると提供スピードが遅くなりがちだ。

ところがしんぱち食堂では、巨大なあじ開きでも、10分足らずで焼き上がって提供される。

なぜ、高速で炭火焼きできるのか？

その秘密は、通常の半分の時間で魚の焼き上げが可能と謳っている、独自開発した幅1メートルほどの巨大な炭火焼き台にあるようだ。

構造を客席から眺めてみたところ、炭火の下にも魚を入れられるというちょっと特殊な2段式構造になっているようだ。置き場所を変えたり、フタをして蒸し焼きにしたりと手を尽くしながら、まとまった数の魚を焼き上げていた。

通常の定食屋だとフライヤーやコンロなども設置する必要があるので、しんぱち食堂のようにビッグサイズで高火力の炭火焼き台を置く余裕はないだろう。提供メニューを魚に絞った上で調理工程のほとんどを炭火焼き台に集中させ、客を待たせないだけでなく「ピーク時でも1店に多くてスタッフが3〜4人」という省力化にも繋がっているのだ。

ただひたすらに食事して、さっさと帰る仕様

最後の強みは、SNSでもよく言われているように「とにかく黙々と飯を食う」仕様になっていること。どの店もカウンターがメインで、椅子もインテリアもあまり長居しようがない素っ気なさである。

ファミレスのようなドリンクバーももちろんなく、店内のBGMも鈴虫の声が響くのみ。サッと出てきた焼きたての魚とデカいメシ、デカいみそ汁を「うまい、うまい！」とかき込んで帰る仕様なのだ。だからこそ、普通の定食屋の数倍程度に当たる「1日25回転」で、どんどん客が入れ代わって利益を落としていく。

しんぱち食堂の強みをまとめると、家ではまず作れない「炭火焼きの魚干物」に全振りしたことでメニュー選びの選択肢が豊富かつ提供も速く、サッと食べてサッと帰れる環境を作ったことにある。リーズナブルな干物定食に対する利用客の好感度も高く、経営する側も「少人数で運営」「長居されずに客が高回転」というメリットを享受できるのだ。

夜は「ちょい飲み天国」に変貌

こうした強みの他に見逃せないのが、ちょい飲み需要への対応である。

1杯165円の「激安ビール」に、100円未満の「格安ツマミ」も

ナイトタイムのしんぱち食堂で飛ぶように売れているのが、唯一のアルコールメニューである税別165円の生ビール（店舗によって価格が違う場合あり）。定食を頼まないと注文できないシステムになっているが、格安居酒屋で目にすることのある「最初の1杯のみ激安」といったこともなく何度でも注文できる。

ツマミは100円未満で「厳選高級ネギトロ」「大根キンピラ」「冷奴」「わかめ」「きんぴらごぼう」などがある。何より目の前に、ビールの苦みと絶妙に合う定食のメインおかずがあるので、アルコールが進まないわけがない。ネギトロは酒のアテにするもよし、定食のご飯にかけて「ネギトロ丼」風にグレードアップするもよしと楽しみ方が豊富だ。

フランチャイズ専門誌『ビジネスチャンス』によると、しんぱち食堂はもともと売り上げの比率を「朝0.5：昼2：夜1」と想定していたが、実際は「朝0.5：昼1：夜2」だったとのこと。夜のちょい飲み・ひとり飲み需要を掘り起こしたことで、狭小物件で勝負する業態でも「コロナ禍で月商1000万円、通常時は1600万円」という爆発的な売り上げを記録できたのだ。

それにしても、夜のしんぱち食堂は黙々と飲む人々が多くアルコールを提供している店と思えない静けさだ。こんなに気兼ねなく、ひとり静かに飯と酒を堪能できる店などしんぱち食堂をおいて他にあるまい。

とはいえ、ちょい飲みやひとり飲み、そして干物といった業態はすかいらーくHDのイメージとはちょっと離れている。いったいなぜ、すかいらーくHDはしんぱち食堂に目を付けたのか？

続く記事では、すかいらーくHDが過去に犯した「失敗」と、2年前に買収した「ある人気チェーン」との共通点を深掘りしながら、しんぱち食堂買収の背景を探っていく。

〈しんぱち食堂は、第2の「資さんうどん」になれるのか？ すかいらーくHDが買収した納得のワケ〉へ続く

（宮武 和多哉）