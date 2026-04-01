◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月31日 ロサンゼルス）

ガーディアンズのチェース・デローター外野手（24）が31日（日本時間4月1日）、敵地でのドジャース戦に「2番・右翼」で先発出場。相手先発の大谷翔平投手（31）と初対戦した初回の第1打席で自打球を受けるアクシデントがあった。

初回1死の第1打席、1ボール1ストライクからの3球目、大谷が投じた内角直球を狙ったが、打球は左足に直撃。その場で苦悶の表情を見せると、トレーナーらが慌てて駆けつけた。

大谷も打者としてその痛みが分かることもあり、心配顔をしながらマウンドで投球練習を続けた。

デローターは再度、打席に入り4球目を振ったが打球はボテボテの一ゴロ。ただ、走ることができず、アウトを宣告されると足を引きずりながらベンチに引き上げた。その裏、右翼の守備に就くことはなく、交代となった。

デローターは22年のドラフト1巡目（全体16位）でガーディアンズに入団。入団後は度重なる故障に苦しんだが、昨年、タイガースとのア・リーグ、ワイルドカードシリーズ（ALWC）第2戦に先発出場し、史上6人目となるポストシーズンでのメジャーデビューを果たした。

レギュラーシーズンデビュー戦となった今季開幕戦の26日（同27日）マリナーズ戦で2本塁打を放つと、3試合連続で本塁打をマーク。4試合で計4本塁打を放ち、3試合連発の村上宗隆（ホワイトソックス）を上回り、週間MVPを獲得した。

前日30日（同31日）のドジャース戦は4打数無安打だった。