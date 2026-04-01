おじいちゃんが大好きな柴犬さん。ナデナデしてもらうと嬉しすぎて…！？ふたりのステキな関係性がにじみ出る光景が話題を呼び、投稿は3.5万回再生を突破。「ふたりとも可愛すぎ」「ほのぼのしちゃう」「動物は素直ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大好きなおじいちゃんと会った柴犬→ナデナデしてもらった結果…喜びが伝わる『尊い表情』】

おじいちゃんが大好きな柴犬さん

TikTokアカウント「lururun.1125」に投稿されたのは、柴犬の「るる」ちゃんとおじいちゃんの触れ合いのワンシーン。とある日、ソファでころんと横たわったるるちゃんを愛おしそうに撫でるおじいちゃんの姿が。

るるちゃんの耳を倒し目を細めたその表情は、一目見て分かる「幸せの極み」だったそう。

撫でられるたびに安心しきったように身を預ける無防備さからは、どれだけおじいちゃんのことを信頼し、愛しているかがひしひしと伝わってくる光景だったとか。

撫でられて満足気♡

時折飼い主さんをチラリと見るお顔は満足気で『いいでしょー！？』と誇らしそうでもあったとか。「ツンデレ」とも形容される犬種柴犬さんですが、おじいちゃんには完全に「デレ」一択！やっぱりわんこって素直で可愛いなぁ…そう感じてしまいます。

るるちゃんを撫でるおじいちゃんも、終始目じりは下がった優しい笑顔。会話をしているかのように、うんうんと頷く仕草にもほっこりしてしまいます。

ふたりの「幸せのカタチ」に感動

しばらく撫で続けられていたるるちゃん、大きなお口であくびをしたそう。きっとナデナデが心地よくて眠たくなってきたのでしょう。寝かせてあげようと背中と首元をポンポンと叩いて立ち去ろうとしたおじいちゃんですが、るるちゃんは『もう終わり？』と名残惜しそうに見上げたといいます。

相思相愛なふたりの深い絆が体現されているようで、心がじんわりあたたかくなります。穏やかな時間が流れる優しいワンシーンは、多くの人に癒しを届け続けています♡

ふたりのステキな関係にほっこりした人は多いようで「なんて優しい世界」「ほんま幸せそう」「お互い大好きなんですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lururun.1125」には、るるちゃんの愉快な日常が紹介されています。柴犬の魅力を堪能してくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「lururun.1125」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております