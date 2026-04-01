［本田泰人の眼］三笘が奪い切った瞬間に勝負が決まった。イングランド戦の得点は、W杯本番での理想のモデルケースだ
［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー・スタジアム
イングランド戦を終えて、まず評価したいのは日本の守備の粘り強さだね。相手はエースのケインをはじめ、サカやベリンガム、ライスといった主力を欠いていたとはいえ、個のポテンシャルは間違いなく世界最高峰。そんなイングランドに対し、日本はミドルゾーンでしっかりとブロックを作り、中央を割らせない対応が徹底できていた。
特に良かったのは、相手の背後を狙うアクションこそ少なかったものの、そこを決定的な形でやらせなかったこと。相手の１トップを務めたフォーデンも、本来はサイドで活きてボールを触りたがるタイプ。彼がどんどん引いて受ける形になったのは、日本にとって非常に守りやすい状況だったと言えるね。
攻撃面で一番の収穫だったのは、やはり得点シーンだ。中央を割らせない守備から、三笘薫がミドルゾーンでボールを奪い切ったあの瞬間、勝負が決まったね。
ボール奪取した三笘がドリブルして、中村敬斗に展開して、最後は中村のラストパスから三笘が仕留めた。
奪ってからの運び方からフィニッシュの精度まで、すべてがパーフェクト。劣勢の時間帯が続く強豪相手の戦いにおいて、どこで奪って、どうカウンターを発動させるか。あのシーンは、まさに本大会へ向けた「理想のモデルケース」だよ。
今回のMVP、僕は文句なしで中村を推したい。とにかく彼のプレーは攻守において「キレッキレ」だった。特筆すべきは、あれだけ守備に奔走しながら、攻撃に転じた瞬間に決定的な仕事ができるスタミナと集中力だね。
左サイドで三笘と絶妙に入れ替わりながら相手を翻弄した中村は、攻撃に厚みをもたらしていた。泥臭く守備をして、一気に上がって精度を落とさずプレーできる。これこそが現代のウイングに求められる姿だよ。
中盤の底で際立っていたのは、ボランチに入った佐野海舟の回収力だね。イングランドの強力な中盤を相手にしても、ポジショニングが抜群に良く、一歩も引かずにボールを奪い切る姿は圧巻だった。
今の代表で、彼の存在はもう「代えがきかない武器」になっている。相方の鎌田大地も、状況判断が実に冴えていた。劣勢な時間帯でも、どこにボールを置けばリズムが作れるかを完璧に理解して、ゲームを落ち着かせていたね。
また、右サイドの伊東純也も、イングランドにとっては相当な脅威だったはずだ。彼のスピードは世界トップレベルのサイドバックを相手にしても十分に通用するし、守備への献身性も高い。この「個」の強度があれば、日本は世界屈指の優勝候補と対等に渡り合えると確信したよ。
ただ、勝ったからといって手放しでは喜べない。今日、改めて浮き彫りになったのが「交代選手のクオリティ」という深刻な課題だ。主力組がピッチにいる間は世界基準の戦いができているけど、交代枠を使い始めてからの強度の落ち方は目に余るものがあった。
強豪国は、交代で入ってくる選手もスタメンと遜色ないレベルで、さらにギアを上げてくる。この日のイングランドを見れば一目瞭然だろう。途中からラッシュフォードが出てきて、セットプレーの局面ではマグワイアがパワープレーを仕掛けてくる。控えにこれだけの「駒」がいるのが、世界のトップクラスなんだ。
対する日本は、途中から入った瀬古歩夢や田中碧、鈴木唯人といったメンバーが、主力の代わりとして役割を果たせたかと言えば、正直厳しい。特に鈴木淳之介は、押し込まれている時間帯のバイタルエリアで繋ごうとして、判断を誤る場面があった。
あそこはセーフティに弾き返すべき局面。こうした「経験の差」が、本大会では致命傷になりかねない。今の日本は主力12〜13人が頼りになるというか、これではワールドカップの過酷な連戦は到底、戦い抜けないよ。
イングランド戦を終えて、まず評価したいのは日本の守備の粘り強さだね。相手はエースのケインをはじめ、サカやベリンガム、ライスといった主力を欠いていたとはいえ、個のポテンシャルは間違いなく世界最高峰。そんなイングランドに対し、日本はミドルゾーンでしっかりとブロックを作り、中央を割らせない対応が徹底できていた。
攻撃面で一番の収穫だったのは、やはり得点シーンだ。中央を割らせない守備から、三笘薫がミドルゾーンでボールを奪い切ったあの瞬間、勝負が決まったね。
ボール奪取した三笘がドリブルして、中村敬斗に展開して、最後は中村のラストパスから三笘が仕留めた。
奪ってからの運び方からフィニッシュの精度まで、すべてがパーフェクト。劣勢の時間帯が続く強豪相手の戦いにおいて、どこで奪って、どうカウンターを発動させるか。あのシーンは、まさに本大会へ向けた「理想のモデルケース」だよ。
今回のMVP、僕は文句なしで中村を推したい。とにかく彼のプレーは攻守において「キレッキレ」だった。特筆すべきは、あれだけ守備に奔走しながら、攻撃に転じた瞬間に決定的な仕事ができるスタミナと集中力だね。
左サイドで三笘と絶妙に入れ替わりながら相手を翻弄した中村は、攻撃に厚みをもたらしていた。泥臭く守備をして、一気に上がって精度を落とさずプレーできる。これこそが現代のウイングに求められる姿だよ。
中盤の底で際立っていたのは、ボランチに入った佐野海舟の回収力だね。イングランドの強力な中盤を相手にしても、ポジショニングが抜群に良く、一歩も引かずにボールを奪い切る姿は圧巻だった。
今の代表で、彼の存在はもう「代えがきかない武器」になっている。相方の鎌田大地も、状況判断が実に冴えていた。劣勢な時間帯でも、どこにボールを置けばリズムが作れるかを完璧に理解して、ゲームを落ち着かせていたね。
また、右サイドの伊東純也も、イングランドにとっては相当な脅威だったはずだ。彼のスピードは世界トップレベルのサイドバックを相手にしても十分に通用するし、守備への献身性も高い。この「個」の強度があれば、日本は世界屈指の優勝候補と対等に渡り合えると確信したよ。
ただ、勝ったからといって手放しでは喜べない。今日、改めて浮き彫りになったのが「交代選手のクオリティ」という深刻な課題だ。主力組がピッチにいる間は世界基準の戦いができているけど、交代枠を使い始めてからの強度の落ち方は目に余るものがあった。
強豪国は、交代で入ってくる選手もスタメンと遜色ないレベルで、さらにギアを上げてくる。この日のイングランドを見れば一目瞭然だろう。途中からラッシュフォードが出てきて、セットプレーの局面ではマグワイアがパワープレーを仕掛けてくる。控えにこれだけの「駒」がいるのが、世界のトップクラスなんだ。
対する日本は、途中から入った瀬古歩夢や田中碧、鈴木唯人といったメンバーが、主力の代わりとして役割を果たせたかと言えば、正直厳しい。特に鈴木淳之介は、押し込まれている時間帯のバイタルエリアで繋ごうとして、判断を誤る場面があった。
あそこはセーフティに弾き返すべき局面。こうした「経験の差」が、本大会では致命傷になりかねない。今の日本は主力12〜13人が頼りになるというか、これではワールドカップの過酷な連戦は到底、戦い抜けないよ。