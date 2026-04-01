［本田泰人の眼］三笘が奪い切った瞬間に勝負が決まった。イングランド戦の得点は、W杯本番での理想のモデルケースだ

［本田泰人の眼］三笘が奪い切った瞬間に勝負が決まった。イングランド戦の得点は、W杯本番での理想のモデルケースだ