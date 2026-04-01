「ケイン不在だけが原因ではない」英老舗紙が認めた“完成度”　森保ジャパンの方が「明らかに良いチームだった」

英紙は「ミトマの関与がすべてを決めた」と決勝ゴールを称えた(C)Getty Images

森保一監督率いる日本代表は現地時間3月31日、ロンドン・ウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。23分に三笘薫のゴールで先制した日本が、その後はイングランドの攻撃を跳ね返し続け、大観衆で埋まった敵地で歴史的白星を掴んだ。

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殊勲のゴールは三笘の守備から生まれている。この日、2列目のポジションでプレーした三笘が自陣で相手ボールを奪うと、そこから一気にドリブルで前進。左サイドを駆け上がった中村敬斗にボールを預け自らもゴール前へ。相手ディフェンスが上田綺世に引きつけられ空いたスペースに三笘が走り込み、左からのリターンパスをダイレクトで押し込んだ。鮮やかなカウンターを背番号7が演出した。

先制点を奪った日本は、イングランドの反撃にも同じず、引いて守る展開が続くもサイドや中央で冷静に対応。隙を見てふたたびカウンターを仕掛け追加点を狙う姿勢も見せていた。終盤にはロングボールで日本ゴールを狙ってきたにイングランドの猛攻を最後までしのぎ、1-0のスコアのままタイムアップを迎えている。

日本はこれがイングランド戦史上初めての勝利。敵地での強豪撃破の快挙は、英紙『The Guardian』も試合終了直後、公式サイト上で大きく報じている。

日本の決勝点のシーンについて同メディアは、「この得点はミトマの関与がすべてを決めた」と評価。ゴールまでの一連の動きを称えており、「ミトマがボールを奪ってから、彼を前線へ走らせるまで、日本は非常にスムーズだった。3-4-2-1の形を取った日本には、称賛に値する要素が多く見られた。動きの質、ボール保持の落ち着き、そして同じくらい重要だったのが、ボールを持っていない時の規律だった」と分析している。