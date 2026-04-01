「ブルージェイズ５−１ロッキーズ」（３１日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・三塁」でスタメン出場し、七回に貴重な追加点となるタイムリーを放ち５試合連続安打＆３試合連続打点をマーク。チームの勝利に大きく貢献した。

七回１死一、二塁で迎えた第４打席だ。カウント１−２と追い込まれたが、しっかりと粘ってフルカウントからアグノスの７球目を捉えた。内角の９５マイルを左前にはじき返し、本拠地はスタンディングオベーション。デビューから５試合連続安打で３試合連続打点。価値ある一打で勢いをつけると、ルークスのタイムリーで一気に三塁へ。判定はアウトになったがベンチにチャレンジを要求。アウト判定は覆らなかったが、積極的な姿勢にクレメントが応え、３者連続タイムリーで突き放した。

この日は二回の第１打席で見逃し三振に倒れ、第２打席は捉えた打球も左翼手の正面をついた。第３打席はカウント１−２からの４球目、低めの変化球を見極めたかに思われた。だが球審はストライクコール。これに自らのヘルメットをたたいてＡＢＳチャレンジを要請。だがボールは半個分、ストライクゾーンの下部をかすめており判定通り。岡本は見逃し三振となった。さらに投手のシャーザーも序盤で失敗しており、五回でＡＢＳチャレンジ権を失う自体となり、スタンドはどよめいた。

試合はシャーザーが好投し、最後は守護神のホフマンが締めた。ゲームセット直後、岡本はゲレーロと笑みを浮かべながらタッチをかわした。

ブルージェイズはこれで開幕５試合で４勝１敗とスタートダッシュに成功。昨季のア・リーグ王者が悲願のワールドシリーズ制覇へ好発進し、その原動力が岡本になっていることは間違いない。