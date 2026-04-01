速水もこみち（41）が1日、インスタグラムを更新。3月31日に18歳で芸能界デビューした当時から所属する所属事務所の研音を、同日で退所すると発表したが「皆さん今日から新たなスタート、よろしくお願い致します！」と新たなスタートを報告した。さらに、リンク先を示す形で、篠崎愛（34）が所属のimoに所属したことを発表した。

速水は3月31日に直筆の文書を発表し「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ 私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告した。

速水は2002年（平14）10月期のテレビ朝日系ドラマ「逮捕しちゃうぞ」の佐伯もこみち役でデビュー。当時、18歳で「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」と感謝した。

11年から19年まで、日本テレビ系「ZIP！」で自身が出演する料理コーナー「MOCO'Sキッチン」を展開。16年にはキッチンブランド「MOCOMICHI HAYAMI」を立ち上げ、19年にはYouTubeチャンネル「M‘s TABLE」を開設し、YouTuberとしても活動するなど、料理の方面で活躍を広げていた。速水は「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます。速水もこみち」とつづった。

◆速水（はやみ）もこみち 本名同じ。1984年（昭59）8月10日、東京生まれ。高校時代にスカウトされ「逮捕しちゃうぞ」でデビュー。05年1月期のの日本テレビ「ごくせん」で仲間由紀恵の生徒を演じ最終回で32・5％の視聴率を獲得。若い女性だけでなく年配女性のファンも増えた。「ごくせん」から5本連続で連続ドラマに出演。19年8月8日に平山あや（42）との結婚を発表。186センチ、血液型B。