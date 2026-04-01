【C.F.C -Heritage Edition- DX 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スゴウレガード10V5000＆スーパーアスラーダ01 サーキットモード】 受注開始日：4月2日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：17,380円

メガハウスは、フィギュア「C.F.C -Heritage Edition- DX 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スゴウレガード10V5000＆スーパーアスラーダ01 サーキットモード」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイで4月2日10時より受け付ける。価格は17,380円。商品の発送は10月下旬を予定している。

「C.F.C（サイバーフォーミュラコレクション）-Heritage Edition-」シリーズに、「スゴウレガード10V5000」と「スーパーアスラーダ01 サーキットモード」のセットが登場。DXシリーズと銘打った本商品は、通常の「C.F.C」と比べて約3倍となる全長約220mmの大型商品となっている。

後部のトレーラー部分を展開することにより、トレーラーモードから基地モードへの変形が可能。内部にはコンピュータルームや可動式クレーン、回転式のリフトを装備し、劇中さながらのギミックを細部まで再現している。本体各所のアウトリガーもパーツ差し替えで各形態を再現可能。実際のレースシーンを髣髴とさせる細かいマーキングに美麗な彩色が組み合わさることで、より一層リアリティと深みを感じさせる製品となっている。さらに、特製エッチングプレートをマシンの横に並べることで、高級感のあるディスプレイを楽しめる。

なお、本製品をプレミアムバンダイで購入すると、特典としてTVアニメシリーズに登場したマシンドライバーの「ミニアクリルスタンドセット」が付属する。

「C.F.C -Heritage Edition- DX 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スゴウレガード10V5000＆スーパーアスラーダ01 サーキットモード」

受注開始日：4月2日10時～

発送月：10月下旬予定

価格：17,380円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイ（※プレミアムバンダイのみ、特典「ミニアクリルスタンドセット」付き）

【商品構成】

完成品モデル×2

特製エッチングプレートセット×1

【商品サイズ】

マシン全長：約220mm

【プレミアムバンダイ購入特典「ミニアクリルスタンドセット」】

(C)SUNRISE