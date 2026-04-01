【Realistic Model Series 機動戦士ガンダムUC 1/144 HG用 ネェル・アーガマ カタパルトデッキ(UC ver.)】 受注期間：4月2日10時～ 発送月：8月下旬予定 価格：44,000円

メガハウスは、ジオラマキット「Realistic Model Series 機動戦士ガンダムUC 1/144 HG用 ネェル・アーガマ カタパルトデッキ(UC ver.)」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで4月2日10時より受け付ける。価格は44,000円。商品の発送は8月下旬を予定している。

本製品は、RMSシリーズ最大級の「ネェル・アーガマ」カタパルトデッキに、新規造形の彩色済みミニフィギュア7種が付属するUC版。

作中に登場する特徴的な3基のカタパルトを先端のデッキパーツを組み替えることで「センターカタパルトモード」、「サイドカタパルトモード（L/R）」として再現することができる。また、待機庫はハッチが開閉しMSの格納が可能なほか、LEDによるライトアップ機能が搭載されている。

付属のマーキングデカールは好みでさらなるディテールアップをサポート。さらに、センターモード時の左右両端ブロックはデッキ連結にも対応する。また、複数台連結した場合、作中さながらの3基デッキによる壮大なパノラマディスプレイも実現可能となる。

Realistic Model Series 機動戦士ガンダムUC 1/144 HG用 ネェル・アーガマ カタパルトデッキ(UC ver.)

受注期間：4月2日10時～

発送月：8月下旬予定

価格：44,000円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

カタパルトデッキ本体、ミニフィギュア、マーキングデカール、ほか

【商品サイズ】

センターカタパルトモード時参考：約240×1,380×570mm（全高×全幅×奥行）

※「Realistic Model Series 機動戦士ガンダムUC 1/144 HG用 ネェル・アーガマ カタパルトデッキ(UC ver.)」以外の商品は付属しません。

(C)創通・サンライズ