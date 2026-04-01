◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が１日、「マエケン画伯Ｔシャツ」を着て試合前練習に参加した。

球団によると、右腕がチームメートにプレゼントしたいと発案し、今回の着用に至ったという。練習前にはおそろいの格好をした投手陣で記念撮影。前日達成した日米通算２５００投球回を祝福された。前田健は球団を通じ「僕が投げる日はこのＴシャツでスタンドを埋め尽くしてほしいです！ 選手も着ているので、おそろいにしましょう！ 私服でも着れますよ」とコメントした。

このＴシャツは黒地に自身がデザインしたキャラクターなどが描かれており、当初発売する予定はなかったが、プロモデルＴシャツとして好きな選手の番号を入れたものを販売することが決定。受注期間は今月２日午前１０時から１６日午後１１時５９分まで。価格は税込みで５０００円となっている。

昨季までＭＬＢでプレーした前田健は今季から１１年ぶりに日本球界復帰。楽天の本拠地開幕戦となった３月３１日のソフトバンク戦で先発を託されたが、５回途中５安打５四球２失点で黒星を喫し、日本球界では広島時代の１５年９月１９日の中日戦（ナゴヤＤ）以来、３８４６日ぶりに土がついていた。