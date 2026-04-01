◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・投手」でスタメン入りし、先発登板した。

今季初登板初先発での初勝利、開幕５戦目でここまで出ていない初本塁打へ向けてグラウンドに立った。１回表のマウンドは先頭のクワンを中飛、続くデローターは一ゴロに打ち取った。２死からラミレスを中飛に打ち取って３者凡退で抑えた。最速９９・２マイル（約１５９・６キロ）をマークした。

投手としては、レギュラーシーズンに標準を合わせるため、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では登板せず、打者に専念。今季初めて対外試合に登板したのはＷＢＣの大会後だったが、オープン戦２試合目で開幕前最終登板となった２４日（同２５日）の本拠地・エンゼルス戦では、５回途中４安打３失点、１１奪三振の好投を見せた。ＷＢＣの期間中もライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板するなど、難しい調整だったが、順調に調子を上げてきた。シーズン初登板で初勝利となれば、新人だったエンゼルス時代の１８年以来８年ぶりとなる。

打者としては前日３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で、１打席目に左前安打。２６日（同２７日）の開幕・ダイヤモンドバックス戦の１打席目以来、３試合、１３打席ぶりに安打を放った。だが、ここまでの４試合は本塁打を含む長打はなし。昨年は、１０月１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で登板日に３本塁打を放った。今季初アーチを登板日に放ち、自らを援護したいところでもある。

ロバーツ監督は前日３０日（同３１日）に、「彼の投球内容にもよるが、６イニング投げてくれたらと考えている」と期待を込めていた。