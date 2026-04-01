2026年3月23日、デロイト トーマツの主催により、未来共創プロジェクト「夜明け会議2025」の取り組みの締めくくりとなるイベント「夜明け会議フォーラム」が開催された。同プロジェクトには、経営を担うX世代から、社会の中核を担うY世代、そしてこれからの未来を創るZ世代の大学生まで、15社・15校から約300名が参画した。

【写真】帝国ホテル3階「富士の間」で開かれた同会議の様子

そしてこの日のイベントでは、およそ半年間にわたって議論を重ねた「未来シナリオ」をもとに、2040年の日本社会を見据え、解決すべき社会課題とアクションプランについて共有、そして討議が行われた。主なテーマは「食卓」「健康」「旅行」の3分野。経営者とZ世代の学生らが集まり、議論を深めた。

「コスパ・タイパ・ウェルパ」多様化する食卓

まず「食卓」について株式会社Mizkan（ミツカン）代表取締役社長兼CEOの槇亮次氏は、現在の消費者の動向をこう分析した。

「お客様が求めているものは非常にシンプルで、結局のところ『コスパ・タイパ・ウェルパ』の3つに集約されると思っています。今の消費者はスマートで、この3つの価値観をその時々の場面に合わせてすでにうまく使い分けているのです。

例えば『タイパ』一つをとっても、調味料を扱う我々のデータからは、家庭で料理をする人がどんどん減っていることがはっきりと見て取れます。これは一人世帯や二人世帯が増加していることが背景にあり、まさに時間をかけないタイパを重視する流れがすでに明白に起きているということです」

効率を重視する「タイパ」が叫ばれる一方で、慶應義塾大学2年生の小野日向汰さんも学生ならではの視点から、TPOによって食卓のあり方にも違いがあるのではと指摘した。

「私自身も大学の授業がある日はギリギリに起きてしまいますので、非常にタイパを重視しております。しかし、国際寮に住んでいることもあって、日常生活のなかで他の国から来た友人の食文化を体験するということにも重きを置いています。

この場合は、タイパではなくて、人とのつながり、文化のつながりといったところを重視しているかなと思っています」

若者が抱えるSNSと「就活早期化」の悩み

続いて「健康」については、若者が抱えるメンタルヘルス上の課題について語られた。立教大学3年の日高愛梨さんは、若者のメンタルヘルスの問題はSNSと就活の影響が大きいのではと分析。

「（メンタルヘルスの問題は）本当に深刻だと思っていて。特にSNSでメンタルを崩してしまったりとか、崩してしまったからこそ、そのSNSの世界でとどまっていったりとかもあると思います。（中略）また、今の就活生は（企業側による）採用活動の早期化という悩みを抱えています。こちらは大学2年生から就職のことを考えなきゃいけない。大学に入って早々に内省をして自己分析をして、自分がどういうキャリアを歩みたいかを決めて選択していかなければならないんです」

こうしたZ世代ならではの切実な思いが語られるなか、議論は「2040年の医療体制」というさらにシビアな現実へと踏み込んでいく。高齢化がピークを迎える2040年において、今のままでは社会保障費が増大し、日本の医療体制そのものが危惧されている。第一三共ヘルスケア株式会社 代表取締役社長の内田高広氏は以下のように見解を述べた。

「日本が誇る国民皆保険や医療体制を維持していくことは、間違いなく今後の社会的に大きな課題になります。何でもかんでも病院に行っていると医療リソースが足りなくなり、医療従事者と国民の間にギャップが生まれてしまう。

その危機を回避するためにも、軽度な症状に対してはまず自身で対処してみるという『セルフメディケーション』の考え方が、これから絶対に必要になってくるのです」

若者の海外旅行離れ

最後に議論された「旅行」については、物価高や円安によって若者の海外旅行離れが進んでいる現状について話が及んだ。

現代の若者にとって旅行は「心の回復」という重要な役割も担い始めている。慶應義塾大学2年生の小野日向汰さんは、疲弊する若者のメンタルヘルスと関連づけて自身の旅行体験を語った。

「私自身、就職活動などでちょっと心が疲れちゃった時などは、友達とご飯に行ったり、中学が同じで気心知れた友達と旅行に行ったりしてリフレッシュしています。

そう考えると、私たちのメンタルヘルスは、今回登壇してくださっている食の企業さんや旅行の企業さんが提供する『体験』に大きく支えられているのだなと実感しています」

そうしたなか、国内旅行においては一人ひとりの価値観に合わせた多様な体験型旅行が広がることと、都心だけではなく地方にも観光客が分散され、各地に人気観光地が誕生している「カラフルトリップ」という構想も話し合われた。

自分に合った旅先での多様な体験は、人々の心に何をもたらすのか。株式会社JTBの執行役員（サステナビリティ担当）・玉垣知子氏は、旅行がもたらす本質的な価値とウェルビーイングの関係をこう語った。

「旅行は人と出会ったりとか、人と地域と出会ったりとか、人と物と出会って、感情が揺さぶられる瞬間がきっとあると思うんですよね。

そこで皆さんそれぞれの幸せを感じる時期だったと思いますので、ウェルビーイングのような感想とは凄く親和性が高いんじゃないかなと思います」

「食卓」「健康」「旅行」──。一見異なる3つのテーマだが、白熱した議論を通じて浮き彫りになった共通の課題は、特定の一企業や個人の努力だけでは、もはや2040年の複雑な社会課題を解決することはできないという事実だ。

単なる未来の語り合いにとどまらず、描いたシナリオをどう社会実装していくのか。会議を締めくくるにあたり、本プロジェクトを主宰するデロイト トーマツ グループ パートナーの伊東真史氏は、熱を込めて宣言した。

「この『夜明け会議』としての活動宣言を多業種連携による社会的価値の創出を担うというふうに改めて宣言させていただきたいなと思います。

そして、15年、30年後の望ましい未来のために、今から必ずやらなければいけない中長期的な社会的価値の創出を、共通の未来観のもとに集う企業・人材とともに実行していきたい」

ここから生まれる新たな化学反応が、日本の2040年を鮮やかに変えていくはずだ。