千葉ロッテマリーンズは4月15日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）でJRAの冠協賛試合「JRA中山競馬場presents皐月賞ナイター」を開催し、三浦皇成騎手が始球式を行うと発表した。始球式は「JRA中山競馬場presents 皐月賞ナイター」のファーストピッチセレモニーとして午後5時45分ごろ行われる予定。

三浦皇成騎手は「このたび、始球式という貴重な機会をお声がけいただきありがとうございます。始球式は初めての経験で、競馬以上に今から緊張していますが、いい投球ができるよう頑張りますのであたたかく見守っていただけるとありがたいです。ZOZOマリンスタジアムと同じ千葉県の中山競馬場で皐月賞も行われますので、野球に負けないよう競馬も盛り上げていければと思います」とコメントを寄せた。

◇三浦皇成（みうら・こうせい）。1989年12月19日生まれ。東京都出身。日本中央競馬会（JRA）所属。武豊騎手の持つ新人年間最多勝記録（69勝）を更新。JRA最速記録となるデビュー戦から11カ月7日で通算100勝を達成し、昨年のスプリンターズステークス（G1）を勝利するなど、現在も活躍中。