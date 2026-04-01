モデルでインフルエンサーの黒崎みさが、1日までにインスタグラムを更新。離婚したことを報告した。

黒崎は双子の男児と花見を楽しむ写真をアップし「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と報告。「子供たちのことを第一に考え、時間をかけて出した決断ですが、今は前向きに、そして穏やかな気持ちで日々を過ごしています」と近況を伝え「これからも私と子供たちを温かく見守っていただけたら嬉しいです 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

YouTubeチャンネルでも、昨年内に離婚していたことを明かし「マイナスな離婚っていう感じではなくて、すごく私たちにとってはプラスな方な離婚みたいな感じ」と説明。自身から「夫婦でいる必要はないんじゃないか」と離婚を提案したといい「子どもに対しての思いは一緒なので、籍を抜いて子どもをお互いに育てていくパートナーとして今後は一緒にいられたらいいかなというふうに思った」と話した。

黒崎は美容整形にかけた費用の総額が約2000万円におよぶことを明かして話題に。23年1月に結婚と出産を報告していた。