「二人で末長く暮らそう」と約束した夫婦であっても、いつかは一人になるときが来ます。配偶者に先立たれたあと、通常「遺族年金」が支給されますが、思わぬ“思い込み”が老後の生活設計を狂わせるケースも……。ある女性の事例をもとに、「遺族年金」受給時の注意点と対策をみていきましょう。

最愛の夫が急逝…妻を襲う「悲しみ」と「お金の不安」

ケイコさん（仮名・68歳）は、埼玉県内の持ち家で、73歳の夫と暮らしていました。夫婦の収入は月に約25万3,000円（夫：約16万9,000円、ケイコさん：約8万4,000円）の老齢年金で、このほか1,800万円ほどの貯金があります。

子どもたちはすでに独立しており、贅沢はできないものの、たまに旅行に行ったり、外食を楽しんだりと、穏やかな老後を送っていました。

しかし……夫が脳梗塞で帰らぬ人に。突然の出来事になかなか現実を受け止めきれないケイコさんでしたが、深い悲しみのなかで、だんだんとお金の不安が押し寄せてきました。

これまで家計管理を夫に任せきりにしていたケイコさんは、どこから手をつければよいのかわからず、途方に暮れてしまいます。

そんなとき、ふと友人の言葉を思い出しました。

「たしか、遺族年金は夫の年金の4分の3もらえると言っていたような……」

夫の年金は月16万9,000円ですから、その4分の3であれば12万円以上になるはずです。

「もしそうなら、なんとか暮らしていけるかも」わずかな希望を胸に、ケイコさんは年金事務所に向かいました。

年金事務所で明らかになった「衝撃の遺族年金額」

しかし、窓口で提示された金額は、ケイコさんの予想とはかけ離れたものでした。

「きちんと計算する必要はありますが、おおよそ月6万円くらいになります」

「そんな……遺族年金は夫の年金の4分の3じゃないんですか？」

12万円以上になるはずが、職員が口にした金額はその半分以下。夫婦で月25万円以上受け取っていた年金は約14万4,000円に減少し、一人暮らしになるとはいえ、毎月10万円以上減ってしまう計算です。

年金事務所で明らかになった厳しすぎる現実に、ケイコさんは戸惑いを隠せません。

ケイコさんの遺族年金額が“予想外に少ない”理由

そもそも「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者（もしくは被保険者であった人）が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金のことをいいます。

日本の公的年金制度は、1階部分の「国民年金」と、2階部分の「厚生年金」からなる“2階建て構造”とよく説明されますが、これは遺族年金についても同じです。国民年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。

遺族年金を受け取るためには、遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの受給要件を満たしていなければなりません。

まず、どちらの遺族年金を受け取る場合でも、亡くなった人によって「生計を維持されている」ことが条件です。「生計を維持されている」とは、原則、次の要件を満たす場合をいいます。

・生計を同じくしていること

・前年の収入が850万円未満であること

つまり、夫が亡くなったとしても、妻の年収が850万円以上であれば遺族年金は支給されません。

また、遺族基礎年金の場合、この「生計維持」を前提として、さらに支給対象者が限られます。対象となるのは「子のある配偶者」もしくは「子」です。なお、子とは、18歳の誕生日を迎える年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の子を指します。

一方、遺族厚生年金の場合は、子どもがいない配偶者や子どもがすでに18歳以上の配偶者であっても受給可能です。受給額は原則として、亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金（報酬比例部分）の「4分の3」となります。

遺族年金の盲点

ケイコさんは、次の2つの点を見落としていました。

1つは、子どもたちがすでに18歳以上であるため、「遺族基礎年金」の支給対象外であったこと。もう1つは、ケイコさん自身に厚生年金保険の加入期間があり、老齢厚生年金を受給していたことです。

日本の公的年金制度は「1人1年金の原則」となっているため、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を満額受け取ることはできません。受け取れるのは、自分の老齢厚生年金を上回る部分だけです。

亡くなった夫が受給していた年金のうち、厚生年金は約10万円なので、その4分の3は約7万5,000円です。しかし、ケイコさん自身も厚生年金として月額約1万5,000円を受給しています。

よって、ケイコさんが受給できる遺族厚生年金は約6万円となるのです。

年金だけでは「月5,000円」の赤字…不安を抱えるケイコさん

では、一人暮らしになったケイコさんは、今後どれほど生活費が必要になるのでしょうか。

総務省「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみ・無職世帯における消費支出の平均は約25万6,000円、65歳以上の単身無職世帯の場合は約14万9,000円でした。つまり、一人暮らしになったからといって支出が半分になるわけではありません。

ケイコさんの今後の年金収入は、約14万4,000円。突発的な医療費が発生する可能性や、今後も続きそうな物価上昇を考えると、先が思いやられます。

配偶者を失った際“お金の心配”をしなくてもいいように…

老後の生活設計はつい「二人でいること」を前提に考えがちですが、どちらかが先に亡くなる可能性が高いのが現実です。「夫の年金の4分の3がもらえる」という思い込みは、老後の生活設計を狂わせる原因のひとつになりかねません。

その日が来てから慌てないためにも、夫婦それぞれ年金支給額はどのくらいなのか把握し、遺族年金の試算をしておきましょう。不足しそうなのであればどうやって補うのか、早いうちから夫婦で話し合っておきたいところです。

「もし一人になったらどう生きるか」という問いに向き合うことが、これからの安心につながります。

石川 亜希子

CFP

