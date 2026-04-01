@onefiveが、新プロジェクト“SAKURAIZATION（サクライゼーション）”の始動を発表。ティザー動画も公開となった。

（関連：【映像あり】@onefive、日本武道館に向けた新プロジェクト“SAKURAIZATION”ティザー）

本プロジェクトは、2027年の日本武道館公演を目指すと宣言した@onefiveが、自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させるもの。“SAKURA”という過去に“-IZATION”を付けることで、本来散って終わるはずの桜を“終わらせない”構造へと転換する、“終わるはずだったものを、終わらせないための運動”として始動する。

ティザー動画では、4人の幼少期からさくら学院時代、そして@onefiveになってからの映像が走馬灯のように交互に映し出され、10年以上一緒に活動してきた絆そのもの、@onefiveにしかできない物語を全面的に見せている。

また、ティザーの最後には、新プロジェクト1曲目となる「♡革命少女S♡」が一部公開された。本楽曲は、彼女たちの活動の礎であるさくら学院時代の楽曲「ハートの地球」をサンプリングしたもので、4月15日にリリース予定だ。

・SAKURAIZATION ステートメント

さくら学院出身。それは事実で、消えない原点です。時間は進み、私たちは21歳になり、何度も変化を重ねて、ここまで来ました。それでも、どこかで、何かの瞬間に、あの気配を感じてしまう自分たち。SAKURAIZATIONは、過去に戻るためのシリーズではなく、“きれいな思い出”として、棚に上げるための企画でもありません。オリジンを背負ったまま、新しい表現へと移行していく「現象」そのものです。

今の私たちの身体と感情で鳴らすことで、「もう戻れない」という事実も、「それでも進む」という意志も、すべて引き受けるためのシリーズです。SAKURA to @onefive,@onefive to the whole world.@onefiveのRoad To BUDOKAN 2027、正式に始まる。

（文＝リアルサウンド編集部）