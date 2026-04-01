過去を悔やむことは百害あって一利なし？ 101歳まで現役を貫いた女性薬剤師の「後悔しない生き方」

過去の失敗をいつまでも引きずってしまう、「あのときこうすればよかった」と夜中にひとり後悔する――。そんな経験を持つ人は多いだろう。だが、101歳まで現役で薬局に立ち続けた薬剤師・比留間榮子さんのモットーは、「後悔は毒であり、『ごめんなさい』はいち早く」。95歳で大手術を経験してもなお、店頭に立ち続けた彼女が実践してきた「心の処方箋」とは。

【画像】間違ったかもと思ったら、1日でも早く謝罪することもお勧めだという

『ほどよくまわり道して生きていく』（サンマーク出版）より抜粋・再構成してお届けする。

後悔は毒

過去を悔やむことは、

現実を見えなくする「毒」です。

過去と人は変えられません。

これからと、自分を変えていく一歩を

踏み出します。

起きたことを変えようとせず、人を変えようとしないこと。普段からそれを心がけてお店に立っています。

私は95歳で股関節の人工関節を入れる手術をしました。88歳のときに骨にヒビが入ったのを、忙しさを理由にほったらかしにしていたところ、タクシーに乗り込むときに更に痛めたためでした。無理は禁物ですね。手術後は起き上がるのも痛く、歩いても痛く、そこで初めて、自分を大切にしてこなかったことを後悔しました。

でも、後悔しても、過ぎてしまった時間は戻ることはありません。足を痛めた過去は変わりません。足は痛いけれど、仕事には行きたい。なんとかまたお店に立ちたい。きっと私なら乗り越えられるはずと、毎日リハビリに励みました。

あのとき、後悔だけで何もしなかったなら、きっと今の私はいないでしょう。必死に取り組む自分をきちんと見ていなかったら、愚痴ばかりこぼしていたことでしょう。

過去を悔やむことは、今という現実を見ないことにも繋がります。私の場合、過去を悔やむことをやめ、孫と職場に行くために、痛みと向き合いました。足は痛みますが、またお店に立ちたいという思いが勝り、日々、布団から起き上がる毎日でした。

過去を悔やむことは百害あって一利なし。

後悔は毒であり、今日の一歩は、過去や誰かを変えようとするものではなく、あくまでも自分を変えていく一歩でありたいと思います。新しい一歩は何かしら……そんなふうに考えてみるのです。

「ごめんなさい」はいち早く

言いすぎた、悪かった、と思ったなら、

「ごめんなさい」はいち早く。

相手からの「ごめんなさい」も、

素直にすぐに受け取るに限ります。

実は私、一緒に店で働く孫の康二郎とはよく「けんか」をします。

私の知らないところで、あれやこれやと頑張ってくれているのをよく知っているのですが、康二郎はあまり話してくれず、私が根掘り葉掘り聞こうとすると煙たがります。だからときおり、「私にきちんと教えてちょうだい」なんて、帰りのタクシーの中で言い合ってしまいます。

康二郎は、近所でひとり暮らしをしていて、私が先に降りるのですが、家に着いてから「ああ、言いすぎたかしら」と思うこともあります。

そんなときは、ひと晩中後悔なんかしていません。すぐにスマートフォンを取り出し、電話をかけます。「さっきはごめんなさいね」と伝えて、すぐに仲直りするのです。

家族だからといって「わかってくれるはず」ではいけないと思っています。一緒に仕事をしているから、翌朝にはすっきりしていたいですしね。

不思議なことに、「まだ言えない」「もう少し様子を見よう」と抱え込んでいるほど、気持ちはこじれていくものです。思い切って声に出すことができれば、それまで動かなかった歯車が、すっと回り始める。最近は、そう実感しています。

何にもまして、「ごめんなさい」は、早く言うに限ります。時間が経つと言いづらくなりますから。相手からの「ごめんなさい」も、早く素直に受け取ること。受け取りそこねて何十年もわだかまるのは、もったいないと思いませんか？

文／比留間榮子

ほどよくまわり道して生きていく

比留間 榮子

2026/3/11

1,540円（税込）

160ページ

ISBN： 978-4763142948

１０１歳の薬剤師が手渡してきた

心の処方箋



焦らない、答えを急がない。

傷をいやし、心をほどく

ゆっくり効く「日にち薬」。



「ありがたい話なんて、何もでてきませんよ？

私は、ただの薬剤師ですから」

そんな飾らない第一声とともに、白衣姿の薬剤師がゆっくりとした足取りで現れた。

東京下町のとある一角、大正１２年創業のその薬局と同じ年齢の、おばあちゃん薬剤師、

それが比留間榮子さんだ。



雨の日も風の日も、猛暑も大雪もものともせず、

日々、薬局に立ち続け、お客様に手を添え心を重ねること75年。

かけるひと声、添えるその手が

「榮子先生に会うだけで元気が湧いてくる」

「来るたびに握手をして、パワーをもらえる」

と地元で評判の薬剤師。



そんな彼女が、薬とともにそっと手渡してきた「言葉のくすり」。

権威ある称号も名誉な勲章もないけれど、

ただひたむきに、目の前のひとりに心を重ねる長い年月が調合した、

自分にも誰かにも、少しやさしくなれる処方箋。(イントロダクションより)





※本書は、小社で単行本（２０２０年１０月）で刊行された『時間はくすり』を改題し、未発表原稿を含めて加筆、再編集したものです。



（読者の方の声）

●「優しい言葉でつづられた文章に温かくなりました。近所だったら通ってしまいそうです。折にふれて読み返したい一冊です」（４６歳女性）

●「思わず夢中で読みました。誰しも悩みはある。不安もある。でも必ずのりこえられる。そう感じました」（３９歳男性）

●「悩みを抱えている今、生きることが楽になりました」（４８歳女性）

●「将来、薬剤師になりたいと思っています。榮子先生のように一人一人の患者に真摯に向き合い、自分も成長を感じる人になりたいと思いました。この本は持っているだけでパワーが湧きます。心が沈んだり悩んだりしたときは、また読み返したいです」（１７歳女性）



(目次より)

１章 好奇心はくすり

●何歳からでも新しくなれる

●安易に「わかった」と思わない

●「今を生きている」人でいる

●過去で自分を縛らない

●「疲れた」と言わない

●後悔は毒

●「ごめんなさい」はいち早く

２章 「続けること」はくすり

●朝一番の行動

●挨拶は物語る

●一歩目はごく小さく

●よい「あたりまえ」

●新しい人の声こそ聞く

●「一緒に」を口ぐせに

●「淡々と」がいい

３章 ぬくもりはくすり

●近すぎないから受け止められる

●「ひと声かける」だけでいい

●過ちは素早く認める

●「できていること」を見る

●そのときに考えればいい

●いつだって「お互いさま」

●良薬は口に苦し

４章 時間はくすり

●積み重ねが生むもの

●心が宿るものを残す

●時間が人を丸くする

●自分のことはずっと自分で

●家族は他人

●誰にもお役目がある

●１日を一生と思って生きてみる