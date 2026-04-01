◇サッカー国際親善試合 日本1-0イングランド(現地31日、ウェンブリー・スタジアム/イングランド)

サッカー日本代表はイングランドとの強化試合に三笘薫選手（ブライトン/イングランド）のゴール1−0で勝利。アウェーでの状況ながら、FIFAランク4位の強豪イングランドに史上初めて勝利をもぎ取りました。

特にこのヨーロッパ勢相手に非常に好結果を残す日本代表。22年ワールドカップではドイツ、スペインと優勝候補に勝利。23年には敵地ドイツでの試合で4得点を奪っての勝利（クロアチアはPK負けで記録上引き分け扱い）。今回3年ぶりのヨーロッパとの相手でしたが、スコットランド、イングランドにも連勝を飾りました。これで21年のセルビア戦からヨーロッパ勢との対戦は、7勝1分け。敗れたのは18年ロシアワールドカップのベルギー戦が最後となっています。

またヨーロッパ勢とのホームでの試合は21年のセルビア戦の1試合のみ。残りの7試合は中立地や敵地での試合で収めている成績。現在の日本代表はほぼヨーロッパでプレーする選手たちで構成されており、選手とチームのレベルアップを示すひとつの成果となっています。今回のワールドカップのグループステージでは、オランダ、スウェーデンのヨーロッパ勢2チームとの対戦が決定しています。

【日本代表の欧州勢成績】＜21年＞〇1−0 セルビア（ホーム）＜22年＞〇 2−1 ドイツ（中立）〇 2−1 スペイン（中立）△ 1−1 クロアチア（中立）＜23年＞〇 4−1 ドイツ（アウェー）〇 4−2 トルコ（中立）＜26年＞〇 1−0 スコットランド（アウェー）〇 1−0 イングランド（アウェー）