【サッカー】日本代表の快進撃 対欧州勢の直近成績“7勝1分け” イングランド撃破 ホーム開催は1試合のみ 本大会ではオランダ＆スウェーデンと対戦
◇サッカー国際親善試合 日本1-0イングランド(現地31日、ウェンブリー・スタジアム/イングランド)
サッカー日本代表はイングランドとの強化試合に三笘薫選手（ブライトン/イングランド）のゴール1−0で勝利。アウェーでの状況ながら、FIFAランク4位の強豪イングランドに史上初めて勝利をもぎ取りました。
特にこのヨーロッパ勢相手に非常に好結果を残す日本代表。22年ワールドカップではドイツ、スペインと優勝候補に勝利。23年には敵地ドイツでの試合で4得点を奪っての勝利（クロアチアはPK負けで記録上引き分け扱い）。今回3年ぶりのヨーロッパとの相手でしたが、スコットランド、イングランドにも連勝を飾りました。これで21年のセルビア戦からヨーロッパ勢との対戦は、7勝1分け。敗れたのは18年ロシアワールドカップのベルギー戦が最後となっています。
またヨーロッパ勢とのホームでの試合は21年のセルビア戦の1試合のみ。残りの7試合は中立地や敵地での試合で収めている成績。現在の日本代表はほぼヨーロッパでプレーする選手たちで構成されており、選手とチームのレベルアップを示すひとつの成果となっています。今回のワールドカップのグループステージでは、オランダ、スウェーデンのヨーロッパ勢2チームとの対戦が決定しています。【日本代表の欧州勢成績】
＜21年＞
〇1−0 セルビア（ホーム）
＜22年＞
〇 2−1 ドイツ（中立）
〇 2−1 スペイン（中立）
△ 1−1 クロアチア（中立）
＜23年＞
〇 4−1 ドイツ（アウェー）
〇 4−2 トルコ（中立）
＜26年＞
〇 1−0 スコットランド（アウェー）
〇 1−0 イングランド（アウェー）