【ケープカナベラル（米フロリダ州）＝中根圭一】アポロ計画以来約半世紀ぶりとなる有人の月周回探査計画「アルテミス２」の打ち上げを控え、米飲食チェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は３月３１日、米国内の店舗で特製ドーナツの販売を３日間限定で始めた。

１０日間の月周回飛行を盛り上げようと、アルテミス２を記念したドーナツを企画。宇宙をイメージした青いペーストをドーナツに塗り、銀河系を思わせる渦巻き状のバタークリームも乗せた。さらに、無数の星をほうふつとさせるクッキークランチなどをふりかけ、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のロゴをモチーフにした赤い２本の線をペーストで描いた。

打ち上げ施設のケネディ宇宙センターが立地するフロリダ州のオーランド店では、１個２・７９ドル（約４４０円）で販売。一つで３６０キロ・カロリーとボリューム満点だが、販売初日の昼までの半日で２４０個が売れ、１ダース（１２個）単位で購入する予約客もいた。店員のルイス・コロンさん（３８）は「月に向かう宇宙船のように、飛ぶように売れている。地元の人たちはアルテミス２の成功を楽しみにしている」と笑顔で話した。

クリスピー・クリーム・ドーナツは、無人の宇宙船が月を周回した「アルテミス１」が行われた２０２２年も、月面をモチーフにしたチーズケーキクリーム味のドーナツを米国内の店舗で１日限定で販売していた。

アルテミス２では、大型ロケット「スペース・ローンチ・システム（ＳＬＳ）」で、宇宙飛行士４人が搭乗する宇宙船「オリオン」を打ち上げる。

打ち上げは４月１日夕（日本時間２日朝）に予定されている。ＮＡＳＡの担当者によると、打ち上げの準備は「非常に順調に進んでいる」といい、当日は８０％の確率で好天に恵まれるという。