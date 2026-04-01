香川県立高松北高（高松市）フェンシング部顧問の男性教諭（３９）が昨年７月、部員の男子生徒に平手打ちをする体罰をした問題で、男性教諭が他にも複数の部員に不必要な回数の基礎練習を強要していたことが、同校などへの取材でわかった。

学校側は保護者の指摘に「不適切な指導」と認めた。県教委も男性教諭のこれまでの指導について調査を進め、今年３月３０日付で男性教諭を文書訓告処分とした。

同校や複数の保護者によると、男性教諭は２０２４年８月、高松市内での合宿中、昼食の弁当の数が合わなかったことを理由に、片足を大きく前へ踏み出し、前に突く基本動作「ファント」を１０００回するよう同高と県立高松北中（高松市）のフェンシング部員３人に指示。３人は約１時間で３００回ほど強いられたという。うち１人は、昨年７月に体罰を受けた生徒だった。

当時は直後の大会に向けて調整する時期だった。県内でフェンシングを指導する関係者は「多数回のファントは足腰への負担が大きく、故障のリスクがある。大会前の指示は明らかに不適切だ」と指摘する。

高松北高・中は中高一貫校で、いずれもフェンシング部があり、男性教諭が指導してきた。

男性教諭による体罰が部内で問題となった後の昨年１１月、保護者３人が学校側にファントの強要を訴え出た。学校側は男性教諭から事情を聞き取るなどし、同月の非公開の保護者説明会で、当時の校長が「ただ単にペナルティーというレベルではなく、体罰と捉えられる部分が十分ある」と述べ、不適切な指導だったと認めた。

県教委は今年１月、読売新聞の取材で把握し、これまでの男性教諭の指導について調査。平手打ちの体罰に対する昨年９月の口頭の厳重注意処分とは別に、新たに同処分より重い文書訓告処分とした。男性教諭は聞き取りに対し、事実関係を認めたという。