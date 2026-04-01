3月29日の放送をもって、昨年12月末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナ（30）が情報番組『Mr.サンデー』を卒業した。後任の新MCとして小室瑛莉子アナ（27）が決定。背景には佐々木恭子アナウンス局次長（53）の“鶴の一声”があったという。フジ関係者は言う。

「同番組は2010年に宮根誠司さんをMCに迎えた報道局の看板番組です。歴代の相棒には、初代の滝川クリステルさん以降、椿原慶子アナ、三田友梨佳アナ、山粼夕貴アナとフジを代表する女性アナウンサーが務めてきました。

そもそも藤本アナは辞めていなければ4月以降も続投するはずだったんです。一時は宮司愛海アナの後任説もありましたが、すでに報じられているように海外留学で立ち消えになりました。

最終的に小室アナに決まった背景には佐々木局次長の後押しが大きかったようです。24年11月に小室アナは当時MCを務めていた『めざまし8』の生放送中に貧血で倒れ、翌日も出演を控えたことがありました。

この翌月に『週刊文春』で、中居正広さんとフジの元女性アナウンサーとのトラブルが報じられました。この時期、小室アナも、なんらかの話を聞いていた可能性もあります。佐々木局次長はかつて同じ時間枠の『とくダネ！』にレギュラー出演していたこともあり、小室アナの“心労”を気にしているようでした。最終的に“次期エースは小室さんでいきましょう”とエールを送ったそうです」

別のフジテレビ関係者も言う。

「中居問題の影響で、女性アナウンサーが次々に辞めていくなか、局としてはコスト的にも外部からフリーアナを招へいするのではなく、内部から育成したい思いが強いです。小室アナはもともと頑張り屋さんで現場からも評判が良かった。佐々木局次長としては、小室アナに、アナウンス室の命運をかけるほど期待しています」

現在、小室アナは『めざましテレビ』の月曜木曜の情報キャスター、『ぽかぽか』火曜金曜の進行などを務めている。『Mr.サンデー』への起用が決まった際、《番組に新たな風を吹き込めるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします》とコメントしていた。どんな新風を吹かせるのか、期待が集まる。